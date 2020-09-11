Андрей Чубченко снова станет «Шефом»

В Петербурге стартовали съемки пятого сезона детективного сериала НТВ «Шеф», главную роль в котором неизменно исполняет заслуженный артист России Андрей Чубченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
По сюжету прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев (Андрей Чубченко) был освобожден от должности начальника МВД и отправлен в отставку. Однако по службе он, безусловно, скучает. В это время в Петербурге происходит серия загадочных смертей: неизвестный киллер жестоко убивает бывших сотрудников полиции, находящихся в отставке. По большому счету, все «отставники» не знакомы друг с другом, и напрямую их ничего не связывает. Одна из версий следствия заключается в том, что преступник каким-то образом связан с городом Выборг, где совсем недавно погиб начальник угрозыска – подполковник Ровинский. Руководство питерской полиции принимает решение использовать Расторгуева в своей комбинации, и Виктор Сергеевич, взвесив «за» и «против», принимает это предложение.
«Первые съемочные дни показали всю готовность команды справляться с самыми напряженными психологическими сценами, а наш неизменный сценарист Андрей Тумаркин задал высокую планку. Надеемся, что мы не разочаруем наших зрителей в этом сезоне. Я вижу, как у всей нашей команды горят глаза, что никто не ходит равнодушным и все с азартом участвуют в процессе съемок. Девиз моего Расторгуева на этот сезон: "Если ты веришь в то, что зло непобедимо, отойди в сторону, чтобы на тебя не рассчитывали"», – отметил Чубченко.
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