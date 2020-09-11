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«Эпидемия» настигнет Netflix 7 октября

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на стриминговой платформе Netflix 7 октября под названием To The Lake («К озеру»). Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством ленты.

«Эпидемия» настигнет Netflix 7 октября
фото: К/ф "Эпидемия"

Постапокалиптический триллер, предвосхитивший пандемию, будет переведен на 12 языков. Его представят с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals, куда попадают только сериалы собственного производства сервиса и отборные иностранные проекты.

«Эпидемия» рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.

Мировая премьера ленты Костомарова состоялась 9 апреля 2019-го в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries во Франции. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим в конкурсную программу этого престижного смотра.
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