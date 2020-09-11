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Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь»

11 сентября
2020 год

Новости кино >>
11 сентября 2020
Клипмейкер Ладо Кватания, работавший над видео для «Ленинграда» и Оксимирона, приступил к съемкам своего дебютного полнометражного фильма «Казнь». Это психологический триллер о поимке серийного маньяка с Нико Тавадзе, Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Даниилом Спиваковским, Евгением Ткачуком, Аглаей Тарасовой и Иваном Мулиным, сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film.

Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь»
фото: Пресс-служба Hype Film

Ранее стало известно, что сценарий написан по мотивам жизни Андрея Чикатило. По сюжету фильма в деле о расследовании серийных убийств, которое длилось 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство – выжившая жертва. Следователь Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия. Под ее давлением он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.

«Этот фильм – отражение моих личных переживаний и проблем. Не только моих, как мне кажется, но и реальности, в которой мы все существуем», – признается Кватания.

Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь»
фото: Пресс-служба Hype Film

«Ладо уже давно зарекомендовал себя как режиссер-визионер в музыкальной и рекламной индустриях, многие его работы получили признание на самом высоком уровне, в том числе и международном. Безусловно, он является обладателем уникального и очень узнаваемого авторского почерка. Мы невероятно рады выступить продюсерами его дебютного фильма, идея которого много лет жила в стенах нашей студии, и мы очень гордимся возможностью работы с таким потрясающим актерским составом и съемочной группой», – отмечает продюсер проекта Илья Стюарт.

Съемки картины пройдут в Москве. Международные продажи «Казни» будет осуществлять французская компания Pulsar Content в сотрудничестве с американской XYZ Films, которые впервые представят фильм Кватании для международных дистрибьюторов в рамках только что стартовавшего виртуального кинорынка TIFF 2020 в Торонто.
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Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь» фотографии
Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь» фотографии
Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь» фотографии
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