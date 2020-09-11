Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь»

Ранее стало известно, что сценарий написан по мотивам жизни Андрея Чикатило. По сюжету фильма в деле о расследовании серийных убийств, которое длилось 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство – выжившая жертва. Следователь Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия. Под ее давлением он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.
«Этот фильм – отражение моих личных переживаний и проблем. Не только моих, как мне кажется, но и реальности, в которой мы все существуем», – признается Кватания.
фото: Пресс-служба Hype Film
«Ладо уже давно зарекомендовал себя как режиссер-визионер в музыкальной и рекламной индустриях, многие его работы получили признание на самом высоком уровне, в том числе и международном. Безусловно, он является обладателем уникального и очень узнаваемого авторского почерка. Мы невероятно рады выступить продюсерами его дебютного фильма, идея которого много лет жила в стенах нашей студии, и мы очень гордимся возможностью работы с таким потрясающим актерским составом и съемочной группой», – отмечает продюсер проекта Илья Стюарт.
Съемки картины пройдут в Москве. Международные продажи «Казни» будет осуществлять французская компания Pulsar Content в сотрудничестве с американской XYZ Films, которые впервые представят фильм Кватании для международных дистрибьюторов в рамках только что стартовавшего виртуального кинорынка TIFF 2020 в Торонто.
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