Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре

В сети появился тизер второго сезона сериала «Трудные подростки
» режиссера Рустама Ильясова
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По сюжету в первом сезоне популярный футболист Антон Ковалёв, отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалёва, который ранее был капитаном сборной России. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.
Роли взрослых исполняют Никита Волков
, Александр Лыков
, Григорий Калинин
и Вильма Кутавичюте
. Подростков играют актеры – Виталий Андреев
, Глеб Калюжный
, Владимир Гарцунов
, Анастасия Крылова
, Тимофей Елецкий
, Мила Ершова
, Алёна Швиденкова
и Святослав Рогожан
. Во втором сезоне помимо прежнего актерского состава появятся и новые герои - выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Новосад
и актриса Наталья Бардо
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Первые «Трудные подростки» вышли в конце октября 2019-го, несколько раз оказывались в трендах YouTube и собрали более 40 миллионов просмотров на more.tv, в сообществах сервиса во «ВКонтакте» и YouTube. Сериал стал также лауреатом российский премии в области вэб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал».
Премьера новых эпизодов сериала «Трудные подростки
» из линейки more originals состоится на платформе more.tv уже в октябре 2020 года.
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