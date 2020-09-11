Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре

анонс

11 сентября

Клипмейкер Ладо Кватания приступил к работе над своим дебютным фильмом «Казнь»

В триллере о поимке серийного убийцы сыграют Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, и Виктория Толстоганова.