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Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре

11 сентября
2020 год

Новости кино >>
11 сентября 2020
В сети появился тизер второго сезона сериала «Трудные подростки» режиссера Рустама Ильясова.


По сюжету в первом сезоне популярный футболист Антон Ковалёв, отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалёва, который ранее был капитаном сборной России. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.

Роли взрослых исполняют Никита Волков, Александр Лыков, Григорий Калинин и Вильма Кутавичюте. Подростков играют актеры – Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова и Святослав Рогожан. Во втором сезоне помимо прежнего актерского состава появятся и новые герои - выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Новосад и актриса Наталья Бардо.

Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре

Первые «Трудные подростки» вышли в конце октября 2019-го, несколько раз оказывались в трендах YouTube и собрали более 40 миллионов просмотров на more.tv, в сообществах сервиса во «ВКонтакте» и YouTube. Сериал стал также лауреатом российский премии в области вэб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал».

Премьера новых эпизодов сериала «Трудные подростки» из линейки more originals состоится на платформе more.tv уже в октябре 2020 года.
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Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре фотографии
Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре фотографии
Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре фотографии
Они вернутся: 2 сезон «Трудных подростков» выйдет в октябре фотографии
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