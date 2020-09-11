«Китобой» Филиппа Юрьева победил в независимой конкурсной программе Венецианского кинофестиваля

В тройку финалистов также попали «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Остаток» (Residue) Мерави Герима. Члены жюри во главе с израильским режиссером Надавом Лапидом высоко оценили работу Юрьева, отметив его эстетическое видение и решение снять в своем фильме непрофессиональных актеров.
В центре сюжета оказывается 15-летний чукотский охотник Лешка (Владимир Онохов), чья жизнь сильно изменилась с появлением в поселке интернета. Очарованный прекрасной незнакомкой из видеочата (Кристина Асмус), он впервые резко противопоставляет себя обществу, вступает в конфликт с лучшим другом и неожиданно для самого себя решается на опасное путешествие в одиночку через бурлящие воды Берингова пролива на другой континент в поисках своей любви. Фильм был снят киностудией «Рок» при поддержке минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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