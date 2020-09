Джон Малкович и Роберт Де Ниро подарят новый актерский дуэт

фото: deadline.com

Голливудские легенды Роберт Де Ниро Джон Малкович снимутся в драме «» (Wash Me In The River). Одну из главных ролей также исполнит американский актер и рэпер Колсон Бэйкер , известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, сообщает Deadline По сюжету бывший наркоман хочет отомстить наркоторговцам, из-за которых погибла его невеста. И по следам мужчины уже идут двое полицейских. Одним из референсов для создателей стала картина братьев Старикам тут не место ».Режиссерское кресло займет продюсер « Ирландца Рэндолл Эмметт . Съемки фильма пройдут в Джорджии и Пуэрто-Рико. Старт запланирован на 9 ноября.