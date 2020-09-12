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Джон Малкович и Роберт Де Ниро подарят новый актерский дуэт

12 сентября
2020 год

Новости кино >>
12 сентября 2020
Голливудские легенды Роберт Де Ниро и Джон Малкович снимутся в драме «Омой меня в водах реки» (Wash Me In The River). Одну из главных ролей также исполнит американский актер и рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, сообщает Deadline.

Джон Малкович и Роберт Де Ниро подарят новый актерский дуэт
фото: deadline.com

По сюжету бывший наркоман хочет отомстить наркоторговцам, из-за которых погибла его невеста. И по следам мужчины уже идут двое полицейских. Одним из референсов для создателей стала картина братьев Коэн «Старикам тут не место».

Режиссерское кресло займет продюсер «Ирландца» Рэндолл Эмметт. Съемки фильма пройдут в Джорджии и Пуэрто-Рико. Старт запланирован на 9 ноября.
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ИрландецСтарикам тут не место

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