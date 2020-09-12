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Энтони Хопкинс займется спасением детей накануне Второй Мировой войны

12 сентября
2020 год

Новости кино >>
12 сентября 2020
Энтони Хопкинс исполнит главную роль в драме «Одна жизнь» (One Life), основанной на реальных событиях. Фильм расскажет о британце Николасе Уинтоне, который спас сотни детей накануне Второй Мировой войны и молчал об этом 50 лет, сообщает Deadline.

Энтони Хопкинс займется спасением детей накануне Второй Мировой войны
фото: AP Photo / Rob Grabowski, Willy Sanjuan

В конце 1938-го Уинтон начал хлопотать об эвакуации детей из Чехословакии в приемные семьи в Великобритании, чтобы спасти их . 669 ребят успели доставить в Лондон до закрытия границ. На тот момент Николасу было 29 лет. Его образ в молодости воплотит британский актер Джонни ФлинЭмма», «Гений»). Спустя полвека Уинтон встретился со спасенными им людьми на телешоу That’s Life, а о его подвиге узнал весь мир.

Режиссерское кресло заняла Эшлин Уолш («Моди»). А сценарий написали Люсинда Коксон, ранее работавшая над «Девушкой из Дании», и Ник Дрейк.
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