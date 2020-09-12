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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции

12 сентября
2020 год

Новости кино >>
12 сентября 2020
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был награжден специальным призом жюри 77-го Венецианского фестиваля. Церемония закрытия смотра, который проходил со 2 по 12 сентября, состоялась сегодня на острове Лидо.

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции
фото: Andrei Konchalovsky Studios

Картина также получила тематическую премию «Человек, труд, окружающая среда», которая в этом году вручалась впервые. Жюри отметило, работу Кончаловского за яркий и узнаваемый авторский стиль и операторскую работу.

Действие фильма разворачивается в 1962-м. В советском Новочеркасске идет забастовка на главном городском заводе: люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции фотографии
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции фотографии
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был отмечен спецпризом жюри в Венеции фотографии
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