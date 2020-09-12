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Документальные фильмы Супера, Гордеевой и Солодникова вошли в конкурс «Артдоксети-2020»

12 сентября
2020 год

Новости кино >>
12 сентября 2020
Фестиваль «Артдокфест» представил конкурсную программу «Артдоксеть», в которую вошли фильм Романа Супера о Кирилле Толмацком «С закрытыми окнами», «Сквозь всю зиму» от создателей проекта «Еще_не_познер» Николая Солодникова и Александра Крецана, лента телеканала «Дождь» «Папа русский» о патриархе Кирилле, «Норд-Ост. 17 лет» Катерины Гордеевой и еще 17 картин. Это второй по статусу конкурс смотра, состоящий из лент, выложенных авторами и правообладателями в открытый доступ, сообщает пресс-служба «Артдокфеста».

Документальные фильмы Супера, Гордеевой и Солодникова вошли в конкурс «Артдоксети-2020»

В числе конкурсантов также The end от «Новой газеты», рассказывающий о Григории Явлинском, и «Стой, проход запрещен» от «Радио Свобода» о государственных и ментальных границах. Есть и фильмы менее известных авторов, но на актуальные политические темы: две картины о событиях в Беларуси, «Допускай!» о последних выборах в Мосгордуму и размышление о поправках в российскую Конституцию. В конкурсе нашлось место самобытному авторскому кино – «Я люблю каннибала» Игоря Залюбовина, «Белая кровь» Михаила Генина. Эти и другие фильмы программы доступны для просмотра по ссылке.

Судьбу участников решит профессиональное жюри, в составе которого писательница Алиса Ганиева, чешский режиссёр и продюсер Филип Ремунда и художник Дмитрий Врубель. А приз зрительских симпатий вручат по итогам голосования на Facebook. Победители конкурса будут объявлены в Москве 10 декабря на торжественной церемонии закрытия.

Когда 7 лет назад создавалась программа «Артдоксеть», в нее входили в основном любительские картины либо те, которые по цензурным соображениям не могли попасть на большой экран. Теперь же многие фильмы создаются именно для сетевого показа.
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