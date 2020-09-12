Документальные фильмы Супера, Гордеевой и Солодникова вошли в конкурс «Артдоксети-2020»

Фестиваль «Артдокфест» представил конкурсную программу «Артдоксеть», в которую вошли фильм Романа Супера
о Кирилле Толмацком
«С закрытыми окнами
», «Сквозь всю зиму
» от создателей проекта «Еще_не_познер
» Николая Солодникова
и Александра Крецана
, лента телеканала «Дождь» «Папа русский
» о патриархе Кирилле, «Норд-Ост. 17 лет
» Катерины Гордеевой
и еще 17 картин. Это второй по статусу конкурс смотра, состоящий из лент, выложенных авторами и правообладателями в открытый доступ, сообщает пресс-служба «Артдокфеста».
В числе конкурсантов также The end
от «Новой газеты», рассказывающий о Григории Явлинском, и «Стой, проход запрещен
» от «Радио Свобода» о государственных и ментальных границах. Есть и фильмы менее известных авторов, но на актуальные политические темы: две картины о событиях в Беларуси, «Допускай!
» о последних выборах в Мосгордуму и размышление о поправках в российскую Конституцию. В конкурсе нашлось место самобытному авторскому кино – «Я люблю каннибала
» Игоря Залюбовина
, «Белая кровь
» Михаила Генина
. Эти и другие фильмы программы доступны для просмотра по ссылке
.
Судьбу участников решит профессиональное жюри
, в составе которого писательница Алиса Ганиева
, чешский режиссёр и продюсер Филип Ремунда
и художник Дмитрий Врубель
. А приз зрительских симпатий вручат по итогам голосования на Facebook
. Победители конкурса будут объявлены в Москве 10 декабря
на торжественной церемонии закрытия.
Когда 7 лет назад создавалась программа «Артдоксеть», в нее входили в основном любительские картины либо те, которые по цензурным соображениям не могли попасть на большой экран. Теперь же многие фильмы создаются именно для сетевого показа.
обсуждение >>