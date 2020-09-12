Проект «Против всех» Екатерины Волович и Елены Алашеевой стал обедителем питчинга сериалов на «Кинотавре»

На Открытом российском фестивале «Кинотавр», который уже в 31-й раз проходит в Сочи, впервые состоялся питчинг сериальных проектов. На приз этого делового блока претендовали 11 будущих сериалов, всего же была прислана 771 заявка, в жюри вошли представители ведущих отечественных онлайн-платформ OKKO, Premier, Start, more.tv, МТС Медиа, КиноПоиск HD, ivi.
Победителем стал проект автора Екатерины Волович
и продюсера Елены Алашеевой
«Против всех
». Это комедийная история про двух 12-летних подростков-аутсайдеров: обладающую невероятным IQ Машу и нелепого Феликса. В каждой серии Маша разрабатывает способ ликвидации мира, но все идет не совсем по ее плану. В качестве сюжетного референса авторы рассматривают анимационный сериал «Пинки и Брейн
», в качестве тематического «Толя-робот
», где социальные проблемы подаются через юмор. Планируется, что в сериале будет восемь серий по 15 минут, однако члены жюри порекомендовали расписать историю на серии по 26 минут.
Диплом питчинга сериалов также достался комедии «Горемыки
», над которой работает студия Zebra Hero, отметившаяся веб-сериалами «Миллионер из Балашихи
», «Последний рейв
» и «Хроники параноика
». «Горемыки» будут сатирическим журналом с участием кукол. В центре как раз три таких героя-куклы, которые снимают одну квартиру: 30-летний нигилист Гоша, приехавший из Абакана многодетный отец Никита и скряга Ефим. В каждой серии, которая будет длится порядка 20 минут, они пытаются решить бытовые проблемы, которые, как выясняется тесно связаны с актуальной политической повесткой, традициями страны и менталитетом народа. Уже на питчинге режиссеру «Горемык» Никите Тамарову
глава платформы Premier Тимур Вайнштейн
предложил подписать контракт на производство.
Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский
отметил, что история таких сериальных питчингов будет продолжаться. Кроме того, вместе с представителями индустрии фестиваль готов придумать эффективную форму, чтобы сериалы в будущем стали частью «Кинотавра».
обсуждение >>