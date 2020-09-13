Между небом и землей: Героиня Сьюзен Сарандон собирает семью на прощальный вечер

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер «Черного дрозда
» с Сьюзен Сарандон
в главной роли. Мелодрама стала ремейком датского фильма «Тихое сердце
», который вышел на экраны в 2014 году.
По сюжету члены большой семьи встречаются, чтобы отметить рождество. Правда происходит это летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всей родных. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия и неразрешенные конфликты.
Помимо Сарандон в драме также сыграли Кейт Уинслет
, Миа Васиковска
, Рэйн Уилсон
, Сэм Нил
и другие. Режиссером выступил Роджер Мишелл
, поставивший «Ноттинг Хилл
» и «Доброе утро
».
«Черный дрозд» в кинотеатрах с 22 октября
.
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