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Между небом и землей: Героиня Сьюзен Сарандон собирает семью на прощальный вечер

13 сентября
2020 год

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13 сентября 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер «Черного дрозда» с Сьюзен Сарандон в главной роли. Мелодрама стала ремейком датского фильма «Тихое сердце», который вышел на экраны в 2014 году.



По сюжету члены большой семьи встречаются, чтобы отметить рождество. Правда происходит это летом. Мать семейства, умирающая от неизлечимой болезни, в последний раз собирает дома всей родных. Но уйти из жизни она хочет на своих условиях. И все идет по плану, пока наружу не выходят давние противоречия и неразрешенные конфликты.

Помимо Сарандон в драме также сыграли Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Рэйн Уилсон, Сэм Нил и другие. Режиссером выступил Роджер Мишелл, поставивший «Ноттинг Хилл» и «Доброе утро».

«Черный дрозд» в кинотеатрах с 22 октября.
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