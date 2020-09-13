Нив Кэмпбелл подтвердила участие в пятой части «Крика»

Актриса Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в пятой части хоррора «Крик», релиз которого запланирован на 2022 год.
фото: Пресс-служба Централ Партнершип
«Трудно выразить, насколько персонаж Сидни Прескотт сформировал нашу любовь к кино. Возможность работать с Нив – это мечта, ставшая реальностью. «Крик» был бы уже не тем без нее. Для нас большая честь вернуться с ней в Вудсборо», – сообщила команда студии Radio Silence, которая занимается производством проекта.
Кэмпбелл присоединилась к ранее объявленному актерскому составу — Дэвиду Аркетту и Кортни Кокс, которые вновь воплотят образы Дьюи Райли и Гейла Уэзерса, а также новичкам франшизы Джеку Куэйду, Мелиссе Баррере и Дженне Ортеге. В качестве режиссеров выступят создатели хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Культовая серия увидела свет в 1996-м благодаря ныне покойному Уэсу Крэйвену. В 2011-м на большие экраны вышел «Крик 4», где также сыграла Кэмпбелл. А через четыре года вселенную дополнил сериал MTV.
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