Даг Лайман снимет романтическую комедию с Энн Хэтэуэй

Обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй
сыграет в новом фильме Дага Лаймана
, поставившего «Мистер и миссис Смит
», а сейчас планирующего снимать боевик
с Томом Крузом
за пределами Земли. На данный момент переговоры с актрисой находятся на финальной стадии, сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Романтическая комедия Лаймана «Изоляция» (Lockdown) расскажет об ограблении. А действие будет развиваться на фоне пандемии. Над созданием этой истории работал сценарист «Острых козырьков
» Стивен Найт
.
На главную мужскую роль хотят пригласить Киллиана Мёрфи
, но он пока не комментирует информацию об участии в проекте. Планируется, что съемки начнутся уже в конце сентября.
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