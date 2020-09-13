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Даг Лайман снимет романтическую комедию с Энн Хэтэуэй

13 сентября
2020 год

Новости кино >>
13 сентября 2020
Обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй сыграет в новом фильме Дага Лаймана, поставившего «Мистер и миссис Смит», а сейчас планирующего снимать боевик с Томом Крузом за пределами Земли. На данный момент переговоры с актрисой находятся на финальной стадии, сообщает Deadline.

Даг Лайман снимет романтическую комедию с Энн Хэтэуэй
фото: Getty Images

Романтическая комедия Лаймана «Изоляция» (Lockdown) расскажет об ограблении. А действие будет развиваться на фоне пандемии. Над созданием этой истории работал сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт.

На главную мужскую роль хотят пригласить Киллиана Мёрфи, но он пока не комментирует информацию об участии в проекте. Планируется, что съемки начнутся уже в конце сентября.
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