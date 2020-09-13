«МТС Медиа» в 2021 году запустит программу прямых инвестиций в российское кино

Компания «МТС Медиа» планирует в 2021 году запустить программу прямых инвестиций в российского кино, сообщил во время 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» глава компании, продюсер Игорь Мишин.
фото: rusproducers.com
«Есть Министерство культуры РФ, Фонд кино, фонд «Кинопрайм», который именно не спонсирует, а инвестирует в российское кино. Мы по сути становимся четвертой площадкой, которая сможет поддержать проекты, чьи продюсеры смогли не только организовать написание сценария», – сказал Мишин.
Он сразу же отметил, что, в отличие от «Кинопрайма», не будет строить планы на несколько лет. 1 ноября этого года планируется опубликовать планы работы этого нового инвестиционного подразделения «МТС Медиа». Сама программа запланирована на 2021-й. Количество средств, которые будут на него выделены, не известны.
«Конкретная сумма будет реакцией на количество предложений, которые мы получим», – подчеркивает Мишин, хотя говорит, что, вероятно, это будет 8-10 проектов в год, на которые выделят «несколько сотен миллионов рублей». У комиссии «МТС Медиа» не будет постоянно действующего экспертного совета. Для оценки заявок на финансирование компания планирует собирать разные группы, состоящие из продюсеров, сценаристов и режиссеров, работающих в сходных жанрах.
«МТС Медиа» — дочерняя компания Группы МТС, которая в первую очередь развивает собственную мультимедийную платформу МТС ТВ. На данный момент полноценных проектов собственного производства у компании нет, однако в начале сентября она объявила о крупной сделке со «Средой» Александра Цекало, в рамках которой в 2020-2021 годах будет произведено семь совместных сериалов. Более-менее детально было анонсировано, впрочем, только три из них.
Другие интернет-платформы в последние годы также выступают сопродюсерами российских фильмов. Так, например, сервис START принимал участие в работе над фильмом «Текст», который по итогам прошлого года получила главную статуэтку «Золотого орла». Полнометражные отечественные фильмы, сопродюсерами которых числятся представители онлайн-кинотеатров, также есть у ivi, OKKO и КиноПоискHD.
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