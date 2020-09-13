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Данила Козловский возглавил рейтинг лучших актеров десятилетия

13 сентября
2020 год

Новости кино >>
13 сентября 2020
Данила Козловский возглавил топ-50 главных актеров России последнего десятилетия, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика». По сравнению с остальными претендентами у Козловского оказалось больше всего главных ролей за 2010–2019 годы. Также в активе победителя один голливудский проект — «Академия вампиров».

Данила Козловский возглавил рейтинг лучших актеров десятилетия
фото: Timeout.ru

Второе место досталось Александру Петрову, который не смог обойти Козловского по количеству ролей и представительству на постерах фильмов. Однако сейчас он стал лидером по уровню медийности. На третьей строчке оказался Петр Федоров. Далее по списку расположились Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. В десятку лучших также попали Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Для составления рейтинга аналитики «БК» выделили девять ключевых критериев. В их числе — общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, съемки в зарубежных лентах, степень участия артиста в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста и посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.

Кроме того, при начислении баллов учитывались определенные условия. В расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. В иных случаях картина рассматривалась, если за нее актер получил номинацию на приз российского или международного фестиваля или отечественной или зарубежной премии за роли первого и второго планов.
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