«Добрая душа» Анна Кошмал поселилась в доме Игоря Бочкина

В Киеве и Киевской области проходят съёмки четырёхсерийной картины Анатолия Матешко «Добрая душа», в которой одну из ключевых ролей воплотит ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» Алексей Суханов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», работающего над созданием ленты совместно с компанией Filmstream.
Мини-сериал рассказывает о Любе Кулик (Кошмал), которая учится на медика и проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю Арсению (Константинов). В стремлении помочь матери, домработнице, получившей травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова (Бочкин) – дом полный конфликтов и тайн. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
Для Алексея это не первый опыт съёмок в кино – два года назад он удивил зрителей ярким перевоплощением, сыграв демона в «Реальной мистике», а в 2019-м снялся в картине «Эхо», которая раскрывает историю еврейской семьи во время Холокоста. В этот раз ведущий канала «Украина» сыграет представителя благородной профессии – доктора.
«В детстве я мечтал стать врачом и так увлёкся деланием уколов своим игрушкам, что они завонялись, и мама была вынуждена их просто выбросить. Время прошло, и я не стал доктором, но в сериале "Добрая душа" сыграл именно роль врача», – рассказал Суханов.
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