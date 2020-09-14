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Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу»

14 сентября
2020 год

Новости кино >>
14 сентября 2020
В селе Акташ на Алтае Павел Костомаров приступил к съёмкам масштабной военной драмы «Бансу» по одноимённой книге Ильи Бояшова. Картина от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова основана на реальной истории, произошедшей в 1943-м на Аляске.



Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство фильма, Костомаров принимал активное участие в создании сценария совместно с Александром Бородянским. С местом для съёмок он определялся недолго.

«К съёмкам я начал готовиться еще работая креативным продюсером на предыдущем проекте – "Перевал Дятлова", – говорит режиссёр. – Мне предложили прочитать повесть Бояшова "Бансу", она мне очень понравилась, и я сел писать и раскадровывать сценарий. Потом был длительный кастинг. Много поисков и проб. Чиваркиным стал Паль. Крушницким стал Трибунцев. На роль Демьянова выбрали молодого талантливого парня – Илью Лейбина. У него уникальное лицо, он очень одарённый парень, сразу пленил всех обаянием хулигана балбеса и шолопая. Сначала мы планировали снимать в Америке, потом в Грузии. Но проблемы короновируса забросили на Алтай. И мы испытываем огромные трудности, но ничуть не жалеем. Здесь удивительная, суровая, волшебная природа. Невероятной красоты реки, живописные горы и леса. Абсолютно волшебный край».

Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Зрителям поведают о советском экипаже, который по ленд-лизу перегоняет 20-метровый бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаруживает исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. На поиски пропавшего, играя на опережение друг друга, отправляются две поисковые группы – советская и американская.

По словам продюсера картины, руководителя киностудии 1-2-3 Production Евгения Никишова, «Бансу» можно назвать, перефразировав название известной советской книги, «"Повестью о настоящих людях". По жанру это уникальное сочетание драмы, мистического триллера и военного экшена. По сюжету действие разворачивается на Аляске, куда по понятным причинам мы сейчас не могли отправить съёмочную группу. Но мы нашли всё, что нам нужно на Алтае – природу столь же красивую, сколь и суровую, бросающую вызов человеку и готовую в любой момент, как только он дрогнет, его раздавить».

Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Как отметил продюсер Валерий Федорович, «это прежде всего история про характер русского человека. Про то, как на каких-то неведомых ресурсах души раз за разом совершается невозможное. Это фильм о дружбе и любви, которые сильнее всего вокруг. Как пошутил на питчинге Фонда кино наш режиссёр – у нас фильм про войну без немцев и про любовь без секса. Снимает кино команда титанов. Павел Костомаров – режиссёр-постановщик, Глеб Филатов – оператор-постановщик. Актёры Саша Паль, Тимофей Трибунцев и, как требует того сценарий, иностранные актёры, имена которых я пока раскрывать не буду».
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Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу» фотографии
Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу» фотографии
Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу» фотографии
Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу» фотографии
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