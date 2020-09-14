Стартовали съёмки военной драмы Павла Костомарова «Бансу»

В селе Акташ на Алтае Павел Костомаров приступил к съёмкам масштабной военной драмы «Бансу» по одноимённой книге Ильи Бояшова. Картина от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова основана на реальной истории, произошедшей в 1943-м на Аляске.
Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство фильма, Костомаров принимал активное участие в создании сценария совместно с Александром Бородянским. С местом для съёмок он определялся недолго.
«К съёмкам я начал готовиться еще работая креативным продюсером на предыдущем проекте – "Перевал Дятлова", – говорит режиссёр. – Мне предложили прочитать повесть Бояшова "Бансу", она мне очень понравилась, и я сел писать и раскадровывать сценарий. Потом был длительный кастинг. Много поисков и проб. Чиваркиным стал Паль. Крушницким стал Трибунцев. На роль Демьянова выбрали молодого талантливого парня – Илью Лейбина. У него уникальное лицо, он очень одарённый парень, сразу пленил всех обаянием хулигана балбеса и шолопая. Сначала мы планировали снимать в Америке, потом в Грузии. Но проблемы короновируса забросили на Алтай. И мы испытываем огромные трудности, но ничуть не жалеем. Здесь удивительная, суровая, волшебная природа. Невероятной красоты реки, живописные горы и леса. Абсолютно волшебный край».
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
Зрителям поведают о советском экипаже, который по ленд-лизу перегоняет 20-метровый бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаруживает исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. На поиски пропавшего, играя на опережение друг друга, отправляются две поисковые группы – советская и американская.
По словам продюсера картины, руководителя киностудии 1-2-3 Production Евгения Никишова, «Бансу» можно назвать, перефразировав название известной советской книги, «"Повестью о настоящих людях". По жанру это уникальное сочетание драмы, мистического триллера и военного экшена. По сюжету действие разворачивается на Аляске, куда по понятным причинам мы сейчас не могли отправить съёмочную группу. Но мы нашли всё, что нам нужно на Алтае – природу столь же красивую, сколь и суровую, бросающую вызов человеку и готовую в любой момент, как только он дрогнет, его раздавить».
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
Как отметил продюсер Валерий Федорович, «это прежде всего история про характер русского человека. Про то, как на каких-то неведомых ресурсах души раз за разом совершается невозможное. Это фильм о дружбе и любви, которые сильнее всего вокруг. Как пошутил на питчинге Фонда кино наш режиссёр – у нас фильм про войну без немцев и про любовь без секса. Снимает кино команда титанов. Павел Костомаров – режиссёр-постановщик, Глеб Филатов – оператор-постановщик. Актёры Саша Паль, Тимофей Трибунцев и, как требует того сценарий, иностранные актёры, имена которых я пока раскрывать не буду».
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