«Кухня» завершится осенью

По словам Дмитрия Назарова, играющего Виктора Баринова, «приключений будет много, тем более этот сезон в полтора раза больше предыдущего. Больше и тяжелее. Говорят, чем сложнее съёмки, тем великолепнее результат. А съёмки были достаточно трудными: нас прерывала пандемия, тем не менее каким-то чудодейственным образом мы дошли до конца».
В новом сезоне к «старожилам» присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, а также Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжету актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев. Шоумен специально подставляет Епифанцева, чтобы занять его место в будущем блокбастере.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Проблем Нагиеву подкинет и местная мафия, от которой шоумен прячется в курортном отеле New Eleon. В попытках скрыться от бандитов актёр примерит паранджу, костюм сноубордиста и превратится в затворника, отрастив бороду как у Тома Хэнкса в «Изгое». Зрители увидят любимого артиста и в повседневных образах — в стильных дизайнерских комбинезонах и спортивных костюмах российских производителей.
В финальном сезоне появятся не только любимые зрителями герои «Кухни», но и новые персонажи. Помимо кондитера Луи (Тарасов), друзей Сени и Феди (Лавыгин, Тарабукин), в заключительных сериях заявят о себе амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко и обаятельный лыжный инструктор Мэл, роль которого досталась Дмитрию Власкину. Его супруга Анна Бегунова тоже много лет играла в «Кухне». «Мы смеёмся, что в нашей семье все должны пройти испытание "Кухней", — признаётся Дмитрий. — Кстати, это первый российский сериал, в который я влюбился по-настоящему. Следил за тем, что будет дальше, наблюдал за всеми персонажами, ждал выхода новых сезонов. И, конечно, мечтал сняться в проекте».
фото: пресс-служба телеканала СТС
В новом сезоне съёмочную группу ждали как творческие вызовы, так и испытание пандемией. Съёмки в Сочи, где разбили тарелку, пришлось прервать на несколько месяцев, а после отмены карантина летом снимать зиму. В сорокаградусную жару актёры носили куртки и шубы, а художники превращали курорт в заснеженный город с помощью гирлянд и сотни мешков искусственного снега, привезённого из Москвы.
«Кухня» за восемь лет своего существования зажила своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, в двух комедийных фильмах и спин-оффах «СеняФедя» и «Отель Элеон».
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