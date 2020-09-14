Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кухня» завершится осенью

14 сентября
2020 год

Новости кино >>
14 сентября 2020
На СТС 28 сентября в 19:00 стартует заключительный 21-серийный сезон сериала «Кухня. Война за отель», которым завершится многолетняя история комедийного хита «Кухня». Финальные эпизоды саги соберут самых популярных героев в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Никиты Тарасова, Сергея Лавыгина, Михаила Тарабукина и других актёров, уточняет пресс-служба телеканала.

«Кухня» завершится осенью
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Дмитрия Назарова, играющего Виктора Баринова, «приключений будет много, тем более этот сезон в полтора раза больше предыдущего. Больше и тяжелее. Говорят, чем сложнее съёмки, тем великолепнее результат. А съёмки были достаточно трудными: нас прерывала пандемия, тем не менее каким-то чудодейственным образом мы дошли до конца».

В новом сезоне к «старожилам» присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, а также Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжету актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев. Шоумен специально подставляет Епифанцева, чтобы занять его место в будущем блокбастере.

«Кухня» завершится осенью
фото: пресс-служба телеканала СТС

Проблем Нагиеву подкинет и местная мафия, от которой шоумен прячется в курортном отеле New Eleon. В попытках скрыться от бандитов актёр примерит паранджу, костюм сноубордиста и превратится в затворника, отрастив бороду как у Тома Хэнкса в «Изгое». Зрители увидят любимого артиста и в повседневных образах — в стильных дизайнерских комбинезонах и спортивных костюмах российских производителей.

В финальном сезоне появятся не только любимые зрителями герои «Кухни», но и новые персонажи. Помимо кондитера Луи (Тарасов), друзей Сени и Феди (Лавыгин, Тарабукин), в заключительных сериях заявят о себе амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко и обаятельный лыжный инструктор Мэл, роль которого досталась Дмитрию Власкину. Его супруга Анна Бегунова тоже много лет играла в «Кухне». «Мы смеёмся, что в нашей семье все должны пройти испытание "Кухней", — признаётся Дмитрий. — Кстати, это первый российский сериал, в который я влюбился по-настоящему. Следил за тем, что будет дальше, наблюдал за всеми персонажами, ждал выхода новых сезонов. И, конечно, мечтал сняться в проекте».

«Кухня» завершится осенью
фото: пресс-служба телеканала СТС

В новом сезоне съёмочную группу ждали как творческие вызовы, так и испытание пандемией. Съёмки в Сочи, где разбили тарелку, пришлось прервать на несколько месяцев, а после отмены карантина летом снимать зиму. В сорокаградусную жару актёры носили куртки и шубы, а художники превращали курорт в заснеженный город с помощью гирлянд и сотни мешков искусственного снега, привезённого из Москвы.

«Кухня» за восемь лет своего существования зажила своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, в двух комедийных фильмах и спин-оффах «СеняФедя» и «Отель Элеон».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стартовали съёмки продолжения сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»
СТС работает над продолжениями «Кухни», «Отеля Элеона» и «Даёшь молодёжь!»
Поиск по меткам
СТС
персоны
Анна БегуноваДмитрий ВласкинВладимир ЕпифанцевЕлена КсенофонтоваКристина КучеренкоСергей ЛавыгинДмитрий НагиевДмитрий НазаровКирилл ПлетнёвГригорий СиятвиндаМихаил ТарабукинНикита ТарасовТом Хэнкс
фильмы
ИзгойКухня (все сезоны)Кухня в ПарижеКухня. Война за отельКухня. Война за отель-2Кухня. Последняя битваОтель Элеон (все сезоны)СеняФедя

фотографии >>
«Кухня» завершится осенью фотографии
«Кухня» завершится осенью фотографии
«Кухня» завершится осенью фотографии
«Кухня» завершится осенью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Александр Михайлов (II)
Александр Шевчук
Игорь Шибанов
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Сэм Нилл
Коллэм Кит Ренни
Малгожата Хаевская
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Маменькины сынки
комедия, мелодрама, трагикомедия
Италия, Франция, 1953
Антебеллум
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Волшебное зеркало или двойные неприятности
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Господин Дьявол
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Ко-ко-ко!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Аргентина, Испания, 2019
Львица
боевик, приключения, триллер
Великобритания, ЮАР, 2020
Самый жестокий год
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2014
Былые привычки
комедия
США, 2020
Никогда, редко, иногда, всегда
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2020
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен