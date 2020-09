Запущен образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров

фото: пресс-служба Роскино

Роскино запустило конкурс на участие в семинаре-практикуме EAVE on demand in Russia, который пройдёт в ноябре текущего года. Проект разработан при поддержке Министерства Культуры РФ специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках, совместно с европейской организацией EAVE, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов. Об этом сообщает пресс-служба Роскино.отмечает генеральный директор РоскиноОтбор проектов проведёт уполномоченная комиссия, в состав которой вошли продюсер Наталья Дрозд , являющаяся куратором и идеологом EAVE on demand in Russia, председатель Правления Ассоциации продюсеров Сергей Сельянов , генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артём Васильев , генеральный продюсер кинокомпании «Коктебель» Роман Борисевич , начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства Культуры РФи Евгения Маркова.говорит министр культуры РФ Ольга Любимова После подачи проектов и отбора лучших экспертным советом вниманию участников будет предложен двухдневный семинар-практикум, который включает в себя мастер-классы по развитию проекта, packaging, финансированию в странах Европы, правовым аспектам совместного производства, маркетинговой стратегии и фестивальной дистрибуции. Участники также смогут провести индивидуальные встречи с международными консультантами по финансированию, маркетингу и правовым вопросам. В дополнение к семинарам будут проведены индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, направленные на обсуждение и развитие сценариев. На финальном этапе продюсеры смогут провести презентации готовых проектов на бизнес площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent и встретиться с потенциальными финансистами, ко-продюсерами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами.В работе тренинга смогут принять участие от пяти до семи отечественных продюсеров. Отбор проведут среди продюсеров художественных фильмов с опытом, желанием работать на международном уровне и создавать долгосрочные творческие и деловые отношения между Россией и Европой. Всем, кто заинтересован в участии, следует представить проект игровой ленты, находящейся в стадии разработки. Это должен быть проект с потенциалом для кинотеатрального проката, подходящий для международного копродюсирования. Для картины желательно наличие национальной финансовой поддержки. Также продюсеры должны быть мотивированы работать в других странах, а проекты — иметь тематическую, культурную или техническую связь с другим регионом.Участие в программе будет. Условиями участия в тренинге после выбора проекта является присутствие продюсера на занятиях и семинарах, а также указание EAVE on demand in Russia в титрах фильма. Рабочий язык семинара — английский. Основная часть документов для участия должна быть отправлена на английском языке. Срок заполнения анкеты участника и подачи материалов истечёт, а публикация результатов намечена на конец октября.