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Запущен образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров

14 сентября
2020 год

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14 сентября 2020
Роскино запустило конкурс на участие в семинаре-практикуме EAVE on demand in Russia, который пройдёт в ноябре текущего года. Проект разработан при поддержке Министерства Культуры РФ специально для российских продюсеров художественных фильмов, желающих работать на международных рынках, совместно с европейской организацией EAVE, занимающейся профессиональным обучением и разработкой продюсерских тренингов. Об этом сообщает пресс-служба Роскино.

Евгения Маркова
фото: gazeta.ru

«Одна из задач Роскино — способствовать повышению уровня российских проектов на международной арене. Наблюдая рост количества и качества копродукционных проектов, мы сочли необходимым ответить на данный запрос и инициировали в России образовательную программу для российских специалистов, работающих в сегменте копродукции. Тренинг разработан совместно с одной из главных европейских ассоциаций — EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), которая много лет делает аналогичные программы по всему миру. Мы считаем крайне важным не только давать теоретические и практические навыки продюсерам, но и помогать фильмам находить свой путь. Поэтому кульминацией программы станет презентация наиболее удачных проектов на Baltic Event в Таллине», — отмечает генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Отбор проектов проведёт уполномоченная комиссия, в состав которой вошли продюсер Наталья Дрозд, являющаяся куратором и идеологом EAVE on demand in Russia, председатель Правления Ассоциации продюсеров Сергей Сельянов, генеральный продюсер компании «Метрафильмс» Артём Васильев, генеральный продюсер кинокомпании «Коктебель» Роман Борисевич, начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Министерства Культуры РФ Леонид Демченко и Евгения Маркова.

Ольга Любимова
фото: ria.ru

«Министерство культуры Российской Федерации активно поддерживает проекты, связанные с копродукцией. В 2019 году мы объявили первый конкурс на распределение миноритарной поддержки российских кинопродюсеров для участия в создании копродукции. Развитие образовательного вектора, несмотря на все вызовы этого года, является для нас приоритетной задачей и устойчивым фундаментом развития индустрии. Мы рады начать работу в этом направлении с Роскино и коллегами из EAVE», — говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.

После подачи проектов и отбора лучших экспертным советом вниманию участников будет предложен двухдневный семинар-практикум, который включает в себя мастер-классы по развитию проекта, packaging, финансированию в странах Европы, правовым аспектам совместного производства, маркетинговой стратегии и фестивальной дистрибуции. Участники также смогут провести индивидуальные встречи с международными консультантами по финансированию, маркетингу и правовым вопросам. В дополнение к семинарам будут проведены индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, направленные на обсуждение и развитие сценариев. На финальном этапе продюсеры смогут провести презентации готовых проектов на бизнес площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent и встретиться с потенциальными финансистами, ко-продюсерами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами.

Запущен образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров
фото: пресс-служба Роскино

В работе тренинга смогут принять участие от пяти до семи отечественных продюсеров. Отбор проведут среди продюсеров художественных фильмов с опытом, желанием работать на международном уровне и создавать долгосрочные творческие и деловые отношения между Россией и Европой. Всем, кто заинтересован в участии, следует представить проект игровой ленты, находящейся в стадии разработки. Это должен быть проект с потенциалом для кинотеатрального проката, подходящий для международного копродюсирования. Для картины желательно наличие национальной финансовой поддержки. Также продюсеры должны быть мотивированы работать в других странах, а проекты — иметь тематическую, культурную или техническую связь с другим регионом.

Участие в программе будет бесплатным. Условиями участия в тренинге после выбора проекта является присутствие продюсера на занятиях и семинарах, а также указание EAVE on demand in Russia в титрах фильма. Рабочий язык семинара — английский. Основная часть документов для участия должна быть отправлена на английском языке. Срок заполнения анкеты участника и подачи материалов истечёт 11 октября в 23:00, а публикация результатов намечена на конец октября.
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