«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»

В «Спасской» зрителей ждёт встреча с новой телевизионной героиней российского детектива. Знакомьтесь: Анна Спасская (Андоленко), следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером. Принципиальна, не боится показаться занудой, не робеет перед начальством, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. Главное – в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Как профессионалу ей цены нет. Проницательность Спасская унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны (Лариса Удовиченко). И в личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но не тут-то было… В сериале также играют Илья Носков и Роман Маякин.
В уникальной коллекции «России» пополнение – грандиозный многосерийный фильм «Грозный». Каждый лот в этом собрании кинокартин непременно становится событием телевизионного эфира. Эпическая драма о самой неоднозначной и противоречивой фигуре в российской истории не станет исключением. Личность Ивана Грозного до сих пор вызывает непримиримые споры. В её оценке не сходятся историки и политики, художники и кинематографисты. В новом фильме телеканала «Россия» Иван Васильевич не меняет профессию, но меняет исполнителей – в разные периоды жизни Грозного сыграют Сергей Маковецкий и Александр Яценко.
Телеканал продолжает традицию по созданию экранизаций знаковых произведений русской классики и современной литературы. На этот раз зрители увидят многосерийный фильм «Обитель» по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине Александра Велединского страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключённого Артема Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Фёдор Эйхманис (Сергей Безруков).
Сюжет пронзительной саги о любви и верности «Зови меня мамой» основан на реальных событиях. Спасаясь от раскулачивания и ссылки, дочь деревенского мельника Таня (Анна Старшенбаум) убегает в Москву. Ей приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и плакать по ночам из-за предательства мужа. Когда у неё на руках оказываются двое чужих мальчишек, девушка заменяет им погибшую мать. Но с детьми Тане все труднее скрываться от преследования. В сериале также снялись Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин и Дмитрий Муляр.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Быт семейной пары Сергея и Ирины из сериала «Теорема Пифагора» выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. Но когда в эту привычную жизнь врывается провинциальная Алёна, устоявшиеся правила вмиг рушатся. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. И уже непросто понять, где чёрное, а где белое и кто в этой истории хороший, а кто – бесспорно плохой. В ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и Александр Ратников.
Можно ли обмануть судьбу? На этот вопрос зрители найдут ответ в многосерийном фильме «Небеса подождут» с Александрой Урсуляк, Александром Робаком, Павлом Трубинером, Анатолием Котом и Вадимом Андреевым. Успешный бизнесмен Сергей и его жена Светлана ждут своего первенца и строят грандиозные планы. Но жизнь распорядилась иначе: партнёр и друг детства Юрий Мазуров жестоко убивает Сергея. Так, парой выстрелов, счастье разбивается на тысячи осколков. В жизни Светланы появляется новый человек. Но кто он и почему ведёт себя так же, как и её любимый муж Сергей?
Легендарный сериал «Тайны следствия» порадует поклонников юбилейным, 20-м сезоном. Самый любимый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук) и её профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления. А в остросюжетном детективе «Преступление-2» героям Дарьи Мороз и Павла Прилучного придётся вновь оставить личные разногласия, чтобы сообща вести расследование изощрённого преступления, держащего в страхе весь город.
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