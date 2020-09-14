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«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»

14 сентября
2020 год

Новости кино >>
14 сентября 2020
Сериал «Спасская» с Кариной Андоленко и продолжение культовой медицинской драмы «Склифосовский» покажут в новом сезоне «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

«Спасская»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В «Спасской» зрителей ждёт встреча с новой телевизионной героиней российского детектива. Знакомьтесь: Анна Спасская (Андоленко), следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером. Принципиальна, не боится показаться занудой, не робеет перед начальством, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. Главное – в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Как профессионалу ей цены нет. Проницательность Спасская унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны (Лариса Удовиченко). И в личной жизни у Анны, на первый взгляд, все прекрасно: состоятельный супруг носит кофе в постель и умоляет уйти с опасной работы. Но не тут-то было… В сериале также играют Илья Носков и Роман Маякин.

Восьмой сезон «Склифосовского» будет переполнен эмоциями. Сотрудников главного института скорой помощи ждёт проверка на прочность. Но главное испытание уготовано доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли строптивый хирург сам стать пациентом, доверившись жене и коллеге Марине Нарочинской (Мария Куликова), чтобы справиться с тяжёлой болезнью сообща? Компанию Аверину и Куликовой составят Елена Яковлева, Анна Якунина, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Мария Рыщенкова, Андрей Ильин, Эммануил Виторган и другие актёры.

«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В уникальной коллекции «России» пополнение – грандиозный многосерийный фильм «Грозный». Каждый лот в этом собрании кинокартин непременно становится событием телевизионного эфира. Эпическая драма о самой неоднозначной и противоречивой фигуре в российской истории не станет исключением. Личность Ивана Грозного до сих пор вызывает непримиримые споры. В её оценке не сходятся историки и политики, художники и кинематографисты. В новом фильме телеканала «Россия» Иван Васильевич не меняет профессию, но меняет исполнителей – в разные периоды жизни Грозного сыграют Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

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Телеканал продолжает традицию по созданию экранизаций знаковых произведений русской классики и современной литературы. На этот раз зрители увидят многосерийный фильм «Обитель» по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине Александра Велединского страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключённого Артема Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Фёдор Эйхманис (Сергей Безруков).

«Теория вероятности»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Авантюрный остросюжетный сериал Юрия Мороза «Теория вероятности» с Максимом Матвеевым, Артёмом Ткаченко, Николаем Козаком, Игорем Миркурбановым, Романом Мадяновым и Александрой Ребенок увлечёт зрителя в мир ярких страстей. Бывший аспирант Никита Пирогов привык обдумывать каждый шаг. Гениальный расчёт позволяет ему выстроить игорный бизнес, завоевать любовь и отомстить врагу. Никита не знает промахов, но однажды промахивается его старый друг Акела – и по законам игры простить друга нельзя.

Сюжет пронзительной саги о любви и верности «Зови меня мамой» основан на реальных событиях. Спасаясь от раскулачивания и ссылки, дочь деревенского мельника Таня (Анна Старшенбаум) убегает в Москву. Ей приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и плакать по ночам из-за предательства мужа. Когда у неё на руках оказываются двое чужих мальчишек, девушка заменяет им погибшую мать. Но с детьми Тане все труднее скрываться от преследования. В сериале также снялись Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин и Дмитрий Муляр.

«Теорема Пифагора»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Быт семейной пары Сергея и Ирины из сериала «Теорема Пифагора» выстроен годами, выверен по линейке и расписан по минутам. Но когда в эту привычную жизнь врывается провинциальная Алёна, устоявшиеся правила вмиг рушатся. Героям предстоит научиться жить по новым законам, которые не так однозначны. И уже непросто понять, где чёрное, а где белое и кто в этой истории хороший, а кто – бесспорно плохой. В ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и Александр Ратников.

Лёгкая комедийная мелодрама «За счастьем» с Анной Ардовой, Марусей Климовой, Анной Хилькевич и Ниной Усатовой расскажет о трёх женщинах, которые стали жертвами брачных аферистов.

«Небеса подождут»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Можно ли обмануть судьбу? На этот вопрос зрители найдут ответ в многосерийном фильме «Небеса подождут» с Александрой Урсуляк, Александром Робаком, Павлом Трубинером, Анатолием Котом и Вадимом Андреевым. Успешный бизнесмен Сергей и его жена Светлана ждут своего первенца и строят грандиозные планы. Но жизнь распорядилась иначе: партнёр и друг детства Юрий Мазуров жестоко убивает Сергея. Так, парой выстрелов, счастье разбивается на тысячи осколков. В жизни Светланы появляется новый человек. Но кто он и почему ведёт себя так же, как и её любимый муж Сергей?

«Закрытый сезон» – не лучшая перспектива для курортного городка, в котором здоровые люди умирают за несколько часов. Именно туда и направляется эпидемиолог из Москвы Джек, которого пытается перехватить и подкупить Глеб Валентинович – полулегальный бизнесмен, владелец кафе и табачных киосков. Жизнь целого города в опасности, а главным героям нужно во что бы то ни стало найти нулевого пациента. В ролях: Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Пётр Баранчеев, Максим Битюков, Нелли Уварова и Андрей Мартынов.

«Тайны следствия-20»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Легендарный сериал «Тайны следствия» порадует поклонников юбилейным, 20-м сезоном. Самый любимый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук) и её профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления. А в остросюжетном детективе «Преступление-2» героям Дарьи Мороз и Павла Прилучного придётся вновь оставить личные разногласия, чтобы сообща вести расследование изощрённого преступления, держащего в страхе весь город.

Зрители увидят и новые серии «Оптимистов» Алексея Попогребского. События сериала разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам в исполнении Егора Корешкова, Риналя Мухаметова, Северии Янушаускайте и Артёма Быстрова придётся балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои – Дмитрий Нестеров (Безруков) и Алекс Брэдли (Елизавета Боярская), от отношений которых будет зависеть судьба всего мира.
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ГрозныйЗа счастьемЗакрытый сезонЗови меня мамойИгрокНебеса подождутОбительОптимисты-2Преступление-2Склифосовский (8 сезон)СпасскаяТайны следствия-20Теорема Пифагора

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