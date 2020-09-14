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Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра»

14 сентября
2020 год

Новости кино >>
14 сентября 2020
C 21 по 24 сентября в Garage Screen пройдут показы фильмов 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Согласно пресс-службе летнего кинотеатра Музея современного искусства «Гараж», программа стартует 21 сентября со специального показа фильма открытия фестиваля — картины классика мировой анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"», самой необычной и авангардной российской ленты года.

Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра»
фото: пресс-служба летнего кинотеатра Garage Screen

22, 23 и 24 сентября состоятся московские премьеры трёх значимых, по версии Garage Screen, фильмов полнометражного конкурса «Кинотавра». Названия фильмов станут известны 18 сентября — сразу после окончания фестиваля, но продажа билетов на эти сеансы уже открыта.

Все показы совместной программы Garage Screen и «Кинотавра» будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами. Начало в 19:15.
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Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра» фотографии
Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра» фотографии
Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра» фотографии
Летний кинотеатр Garage Screen покажет фильмы 31-го «Кинотавра» фотографии
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