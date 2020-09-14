ревью

Новости кино Фильм «Вмешательство» с Аней Чиповской станет мини-сериалом Картина участвует в основном конкурсе 31-го «Кинотавра».

Обзор сериалов 5 причин посмотреть сериал Паоло Соррентино «Молодой Папа» с Джудом Лоу С 14 сентября на телеканале ViP Serial и в сервисе ViP Play.

Интервью Дана Абызова: «Если актер сделает что-то неточно, от этого никто не умрет» О сериале «На твоей стороне» и любви, профессиях врача и актера, а также преимуществах Петербурга перед Москвой

Ролики фильмов «Кошки Японии» В Японии очень любят кошек. Они стали настоящими талисманами мест, в которых обитают.

Новости кино Запущен образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров Семинар-практикум EAVE on demand in Russia состоится в ноябре.

Ролики фильмов «(Не)идеальная женщина» Преуспевающий бизнесмен получает в подарок андроида, который может испытывать эмоции.

Фестивальная колонка Кинотавр-2020: Питчинг сериальных проектов Какие идеи продавали молодые сценаристы главам российских стриминговых платформ