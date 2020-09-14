Фильм «Вмешательство» с Аней Чиповской станет мини-сериалом

Фильм режиссера Ксении Зуевой «Вмешательство», принимающий участие в конкурсе 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», станет мини-сериалом, сообщили создатели ленты.
фото: Режиссер Ксения Зуева/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«Для меня этот фильм – абсолютно внятное кинопроизведение и процесс работы над ним был тотально мучительным. Изначально сценарий был несколько другой, в нем было много деталей и дополнительных линий. Однако когда мы приступили к съемкам и создали киноязык, фильм стал жить до такой степени своей жизнью, что буквально повел меня за собой и вытеснил совершенно беспощадно многие вещи, и все сконцентрировалось вокруг героини Анны», – отметила режиссер Ксения Зуева.
Главная героиня ленты – девушка Маша (Аня Чиповская) из неблагополучной семьи. Она заботится о своей бабушке и младшем брате, но ничего не знает о своем тяжелом заболевании, пока однажды не падает в обморок. Маша попадает в больницу, где ее спасает кардиохирург Матвей Сергеевич, в которого девушка сразу же влюбляется.
«У нас фильм получился намного больше, чем мы показали и в нем куча линий, которые нам пришлось убрать. В первую очередь это линия, связанная с Ксенией Раппопорт, которая потрясающе играла, и мы оставили только несколько минут ее в фильме, хотя у нас гораздо больше материала и гораздо интереснее. Поэтому мы приняли решение сделать мини-сериал с использованием части материала этого фильма и некоторая досъемка», – рассказал продюсер Олег Евдокименко.
По словам сопродюсера Марики Михаревой, в мини-сериале будет раскрыта не только линия Раппопорт, сыгравшей жену кардиохирурга, но и самого врача в исполнении латвийского артиста Андриса Кейшса, а также молодого человека Маши, которого сыграл актер Павел Попов.
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