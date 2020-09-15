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Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

15 сентября
2020 год

Новости кино >>
15 сентября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет одиннадцатую серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Эпизод под названием «Первый советский Оскар» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой», в 1943 году получившего премию «Оскар». Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



14 марта 1943 года советском фильму «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина в Лос-Анджелесе была вручена премия «Оскар» в номинации Лучший документальный фильм. Картина была снята шестнадцатью операторами во время боевых действий под Можайском, Калугой и Малоярославцем, поэтому награждена она была с формулировкой «За работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности». Памятная статуэтка, как и сама картина, до сих пор хранятся в московском Музее кино.

Посмотрев наш короткий фильм, вы узнаете, как отреагировали авторы фильма на награду, почему он был так высоко оценен в Америке и что думал о картине Сталин.

Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
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Как снимали войнуфронтовые операторы
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Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой» фотографии
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой» фотографии
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой» фотографии
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой» фотографии
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