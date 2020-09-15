Фильм по сценарию Дмитрия Глуховского победил в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр»

На 31-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» подведены итоги конкурса короткометражных фильмов. Главный приз с формулировкой «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами» получила лента «Сера» режиссера Ланы Влади. Эта же работа была отмечена и призом Гильдии киноведов и кинокритиков России.
фото: Кадр из фильма "Сера"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Действие картины происходит в Норильске, куда приезжает расследовать убийство молодая женщина-следователь. В попытке разобраться в обстоятельствах преступления и общаясь с женой убитого, она все больше уходит от стандартного вопроса «кто виноват». Главные роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе. Сценарий фильма написан Дмитрием Глуховским вместе с режиссером Ланой Влади, для которой «Сера» стала первым российским фильмом. Постановщица в детстве с семьей переехала в Италию, училась в университете UNISG, сняла за рубежом две короткометражки «Заяц» и «Риккардо», отметившиеся на различных международных смотрах.
Диплом жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» с формулировкой «За тонкое соединение документального и игрового» получил фильм «Открой, это мама» Нины Воловой, рассказывающий о матери и дочери, которые не могут ужиться вместе. Еще один диплом достался картине «Варя» Ники Горбушиной, в которой звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сыграла роль женщины, которая мечтает стать пожарным. Диплом кинокритиков в свою очередь ушел фильму «Я люблю Еву» Кристины Манжулы, спродюсированному Владиславом Северцевым.
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