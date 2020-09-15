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«Ленфильму» хотят вернуть права на «золотую коллекцию» через суд

15 сентября
2020 год

Новости кино >>
15 сентября 2020
Министерство культуры РФ начало судебный процесс по возвращению «Ленфильму» прав на «золотую коллекцию», в которую входят «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и другие фильмы, снятые на киностудии до 1992 года. Ведомство подало соответствующий иск в Арбитражный суд Московской области, сообщает РБК со ссылкой на материалы базы «Электронное правосудие».

«Ленфильму» хотят вернуть права на «золотую коллекцию» через суд
фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Прокуратура просит суд признать недействительными договоры, заключенные «Ленфильмом» и Госфильмофондом России с частной компанией «Твин СП», которая с 2009-го получила исключительную лицензию на распоряжение «золотой коллекцией» киностудии до 2024 года. Госфильмофонд, в свою очередь, должен был получать 65% дохода от реализованных прав на киноленты, заработав с 2014 по 2017-й от 41,2 млн до 69,1 млн рублей в год. Затем стороны заключили новый договор до 2030 года, который оказался невыгодным для Госфильмофонда, так как предполагал фиксированное вознаграждение в размере 36 млн.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что из-за заключенных соглашений между Госфильмофондом и «Твин СП» он уже возбудил два уголовных дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», которая предусматривает лишение свободы до четырех лет.

На данный момент «Ленфильм» должен 1,5 млрд рублей банку ВТБ. Чтобы помочь студии выйти из кризиса в конце января 2020-го Андрей Белоусов и Владимир Мединский предложили свой план, согласно которому «Ленфильму» бы передали лицензии на его «золотую коллекцию» на 25 лет.

Компания «Твин СП» была основана в 1991-м. Сейчас она также частично распоряжается библиотекой Киностудии им. Горького и других студий, созданных в советское время. В 2018-м «Союзмультфильму» удалось вернуть права на показ своей коллекции на платных российских ТВ-каналах и за рубежом.
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