ревью

Netflix переведет расчеты с подписчиками в рубли

Проект будет снят в копродукции с Францией, Швейцарией, Великобританией и Мексикой.

Юрий Быков поставит фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября

«Не время умирать». Актеры о фильме

С 14 сентября на телеканале ViP Serial и в сервисе ViP Play.

Интервью

Дана Абызова: «Если актер сделает что-то неточно, от этого никто не умрет»

О сериале «На твоей стороне» и любви, профессиях врача и актера, а также преимуществах Петербурга перед Москвой