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Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября

15 сентября
2020 год

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15 сентября 2020
Телепремьера сериала Дарьи Полторацкой «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября в 21:20 на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября

Пляжи, чистый воздух и лазурное море – сюда на отдых съезжаются семьи с детьми, влюбленные пары и шумные компании. Местные жители заранее готовятся к началу сезона. Для них это лучшее время для заработка. Но размеренная жизнь прерывается чередой необъяснимых смертей, а врачи не в силах установить причину. Из столицы прибывает опытный эпидемиолог Евгений Левин (Кирилл Гребенщиков). Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Первым делом врач требует закрыть город, что вызывает протесты у населения и срывает планы местного авторитета Глеба Валентиновича (Петр Баранчеев) и его друзей-бизнесменов. Глеб пытается противостоять специалисту. Но самый влиятельный человек Светломорска не знает одного: Евгений Левин – человек из прошлой жизни его жены Кати (Дарья Урсуляк). Именно из-за Евгения Катя несколько лет назад сбежала из столицы.

«Меня поражает "Закрытый сезон". Если б я смотрел его сейчас как зритель, я бы не поверил, что его снимали год назад. Такое ощущение, что он был снят по горячим следам, под заказ про COVID-19. В первой же серии есть реплики персонажей, которые мы все потом слышали: "Да нет никакой болезни!". Вот это совпадение меня просто удивило», — поделился Кирилл Гребенщиков.
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Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября фотографии
Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября фотографии
Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября фотографии
Телепремьера «Закрытого сезона» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Гребенщиковым состоится 21 сентября фотографии
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