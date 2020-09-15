Гарик Харламов озвучит Волка в новых эпизодах «Ну, погоди!»

Генпродюсер студии Юлия Осетинская рассказала, что окончательный образ Волка выбирали из 50 вариантов, желая сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб, и, частично, привычки. Зрители больше не увидят его с сигаретой на экране.
«Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром», — комментирует Осетинская.
О перезапуске впервые объявили в ноябре 2019-го, а непосредственная работа началась в начале этого года. Создатели обещают представить современную интерпретацию классической истории. Мультфильм будет выполнен в технике 3D. Также в сериале появятся новые второстепенные персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Пока планируется выпустить 52 новых эпизода.
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