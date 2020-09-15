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Юрий Быков поставит фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

15 сентября
2020 год

Новости кино >>
15 сентября 2020
Режиссер Юрий БыковСторож») снимет фильм «Хозяин» в копродукции с Францией, Швейцарией, Великобританией и Мексикой. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, который занимается производством проекта совместно с компанией Hype Film.

Юрий Быков поставит фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

«Фильм "Хозяин" — это попытка ответить на вопрос, который зреет сотнями лет в русской реальности: почему общество жестко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но, главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от хозяина?» — говорит Быков.

Центральной темой картины станет противостояние человека и системы. Подробности о сюжете и актерском составе пока не раскрываются. Старт съемок запланирован на октябрь 2020-го.

Сопродюсерами «Хозяина» выступят Николас Селис, работавший с Альфонсо Куароном над лентой «Рома», а также швейцарская компания Bord Cadre Films, британская Sovereign Films и французская Charades — постоянные партнеры Hype Film.

Юрий Быков разрабатывает для КиноПоиск HD несколько авторских проектов. Кроме «Хозяина», он снимет для онлайн-кинотеатра сериал под рабочим названием «Ноль». Быков напишет сценарий совместно с Евгенией Богомяковой и займет режиссерское кресло.
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