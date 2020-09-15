Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон станут специальными гостями Comic Con Russia

Актриса Милла Йовович и режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, вместе работавшие над хоррором «Обитель зла», станут специальными гостями седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. В рамках мероприятия они представят свой новый совместный проект — фантастический экшн «Охотник на монстров», снятый по одноименной серии видеоигр, а также ответят на вопросы фанатов, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Comic Con Russia Online 2020
Сюжет картины повествует о лейтенанте Артемис (Йовович) и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закалённые бойцы оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти их может только загадочный Охотник, который как никто умеет убивать монстров.
Режиссер Пол. У. С. Андерсон, выступивший также соавтором сценария, рассказывал, что роль Артемис была написана специально для Миллы Йовович. Кинотеатральный релиз «Охотника на монстров» был перенесен из-за пандемии и сейчас запланирован на 2021 год.
Comic Con Russia и ИгроМир 2020 традиционно пройдут в первые выходные октября и будут транслироваться в социальной сети «Вконтакте» в официальных группах фестиваля и выставки.
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