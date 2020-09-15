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Михаил Галустян перевоплотится в Графа «Дракулова»

15 сентября
2020 год

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15 сентября 2020
Михаил Галустян исполнит главную роль в мистической комедии «Дракулов» по мотивам романа Брэма Стокера. В качестве режиссера и сценариста выступает Илья Куликов, автор «Мылодрамы» и «Полицейского с Рублевки». Об этом сообщает пресс-служба компании Peak Media, которая занимается производством проекта совместно с Legio Felix.

Михаил Галустян перевоплотится в Графа «Дракулова»
фото: Пресс-служба Peak Media

По сюжету в Российской империи XIX века появляются вампиры. Граф Дракулов (Михаил Галустян) родом из далекой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве. Сделкой руководит молодой юрист Петр Смирнов (Денис Васильев). Во время разговора с заказчиком Петр случайно достает фотографию невесты Варвары (Татьяна Бабенкова), которая сразу приглянулась графу. Дракулов оставляет Петю в особняке под присмотром блудниц-оборотней, а сам едет в Москву в поисках девушки. Петр отправляется по следам графа, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Во всех дальнейших запутанных событиях пытается разобраться сын знаменитого профессора, Вася ван Хельсинг (Алексей Золотовицкий).

«Это смешная, поучительная история замечательного сценариста и режиссёра Ильи Куликова. Она не совсем про графа Дракулова, но в итоге именно он оказывается главным героем: сначала он выглядит злодеем, но потом его даже немного жалко. Я давно хотел сняться в историческом фильме, правда, представлял себе драматическую роль, а она оказалась комедийной. Но это не будет комедией в чистом виде: мы играем реальную жизнь со всеми её забавными и комичными ситуациями, которые могут случиться с каждым из нас», — отмечает Галустян.

Михаил Галустян перевоплотится в Графа «Дракулова»
фото: Пресс-служба Peak Media

Сюжет из готического романа про вампира-аристократа видоизменяется в России XIX века. «Дракулов» сочетает в себе элементы комедии и взрослой сказки, дореволюционные и современные реалии.

«Это история о любви, и основная мысль, которую мы хотели донести: любовь в самых ее причудливых формах – вечна, она заставляет людей совершать самые странные, необычные и безумные поступки, — рассказывает Куликов. — Но в целом, мораль этой истории совсем другая. Мы не могли отойти от оригинала Дракулы, но тем не менее немного повернули направление, и у нас получилась история о вреде стереотипов. О том, что тот, кто кажется на первый взгляд чудовищем (в данном случае – вампир), не всегда настолько плох. А те, кто надели на себя личину обычных людей, оказываются хищниками гораздо хуже вампира. Поэтому о человеке нужно судить только по делам, ведь порой наши предрассудки могут быть обманчивы».

«Дракулов» выйдет в прокат в 2021 году.
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