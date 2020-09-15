Михаил Галустян перевоплотится в Графа «Дракулова»

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Netflix переведет расчеты с подписчиками в рубли

Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон станут специальными гостями Comic Con Russia

15 сентября

Юрий Быков поставит фильм «Хозяин» о противостоянии человека и системы

Проект будет снят в копродукции с Францией, Швейцарией, Великобританией и Мексикой.