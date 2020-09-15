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Netflix переведет расчеты с подписчиками в рубли

15 сентября
2020 год

Новости кино >>
15 сентября 2020
Стриминговый сервис Netflix переведет расчеты своих подписчиков с евро на рубли после 15 октября. Об этом сообщается в официальной рассылке платформы.

Netflix переведет расчеты с подписчиками в рубли
фото: Shutterstock

Кроме того, изменится изменится юридическое лицо, представляющее услуги Netflix в России. Им станет компания «Развлекательный Онлайн-Сервис».

Ранее стало известно, что сервис полностью локализуют на русском языке в конце этого года. После внедрения нового интерфейса многие иностранные сериалы будут доступны с русскими субтитрами и/или озвучкой. Также на платформе появятся около 100 отечественных фильмов.
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