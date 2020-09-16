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Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем»

16 сентября
2020 год

Новости кино >>
16 сентября 2020
На «Dомашнем» 26 сентября стартует премьера многосерийной мелодрамы «Любовь против судьбы». Турецкая семейная сага придёт на смену популярному сериалу «Великолепный век», уточняет пресс-служба телеканала.

Главные роли в новом хите, поставленном режиссёром Уласом Инаном Иначем, исполняют Озджан Дениз, Бегюм Кютюк и Хатидже Шендил.

Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у Кахрамана (Дениз) есть всё, о чём можно только мечтать: любящая семья, красавица жена Дефне (Кютюк), друзья, роскошный дом и деньги. Не хватает только одного — наследника. Когда врачи ставят Дефне диагноз бесплодие, чтобы спасти брак, она решает воспользоваться услугами суррогатной матери. Скромная Элиф (Шендил) из небогатой семьи идёт на это ради спасения своей матери. Но ни Элиф, ни Дефне и представить себе не могли, чем обернётся эта договорённость.

Зрительниц ожидают роковые страсти, коварные интриги, предательство и благородство, бедность и богатство, яркое солнце Турции, синее море, красивые актёры и, конечно же, всепобеждающая любовь.
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Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем» фотографии
Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем» фотографии
Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем» фотографии
Турецкий сериал «Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век» на «Dомашнем» фотографии
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