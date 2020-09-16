«Овсянки» Алексея Федорченко вернутся в кинотеатры

Сеть кинотеатров «КАРО» выпустит в повторный прокат драму Алексея Федорченко «Овсянки» в рамках КАРО.Арт. Показы пройдут в кинотеатрах киносети в Москве — с 24 по 27 сентября, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Калининграде — с 1 по 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
Десять лет назад картина покорила Венецианский кинофестиваль, где удостоилась сразу пяти наград. Среди них приз FIPRESCI и «Золотая Озелла» за лучшую операторскую работу (Михаил Кричман). В России фильм получил две «Ники» – за лучший сценарий и музыку, а также «Золотого орла» за лучшую роль второго плана (Виктор Сухоруков). Картина выходила в России в ограниченном прокате и была тепло встречена публикой.
24 сентября в 20:00 состоится предпрокатный показ фильма в большом зале киноцентра «Октябрь», где у зрителей будет редкая возможность посмотреть картину с киноплёнки 35-мм. По окончании просмотра состоится обсуждение фильма с Федорченко, продюсером Игорем Мишиным и кинокритиком, главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.
фото: пресс-служба фильма
«Овсянки» — это экранизация одноимённой повести писателя Дениса Осокина, рассказывающая о путешествии двух героев, направляющихся хоронить жену одного из них. В повествование вплетаются воспоминания героев, а также обряды и верования народа мери — малочисленного финского племени, когда-то жившего в Северном Поволжье и растворившегося среди русских.
«Это нежная эротическая удивительная история, которая для меня содержит сакральный смысл», — отмечает Игорь Мишин.
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