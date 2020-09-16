Зрители определят судьбу пяти веб-сериалов YouTube-канала «ТВ-3 Dark»

Судьбу пяти новых хоррор-проектов YouTube-канала «ТВ-3 Dark» в ближайший месяц решат зрители. Понравился пилот? Ставьте лайк и делитесь ссылкой с друзьями. Чем больше просмотров соберёт видео, тем больше вероятность, что вы увидите его продолжение. Для этого пилотная серия должна собрать не менее одного миллиона просмотров за месяц, уточняет пресс-служба ТВ-3.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Мы едем из Владивостока в Москву уже третью неделю. Сражаемся с ордой зомбаков, ругаемся, бухаем. Никто толком не знает, что произошло и почему в один миг люди превратились в ходячих мертвецов. Для многих, кого мы спасли, мы стали кумирами, героями. Но мы не такие. Мы просто хотим вернуться домой». Настя Каменская из полиции, наглый автоугонщик Зёма, до зомбиапокалипсиса державший в страхе всю Пензу (или только полторашку пива?), его подружка Машка с низкой социальной ответственностью и загадочный Мелкаш колесят по России на разбитом уазике-«буханке», врываясь в сёла и спасая местных от нашествия зомби за вознаграждение в виде самогона и тушёнки.
Такова фабула хулиганского веб-сериала Виктора Митрофанова «Как я перестал бояться и полюбил зомби» – первого из пяти новых проектов YouTube-канала «ТВ-3 Dark», пилоты которых будут выходить каждую неделю по четвергам.
Одну из главных ролей в сериале исполнил популярный блогер, звезда YouTube-канала «Красавица и Чудовище» Семён «Зёма» Молоканов. В роли Мелкаша – Тимофей Зайцев.
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