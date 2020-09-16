«Ленфильм» планирует выплатить кредит

«"Ленфильм" начинает работу по выплате кредита. Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии и все платёжные вопросы будут постепенно разрешаться. Самое главное – "Ленфильм" останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет», — цитирует пресс-служба киностудии Щербакова, назначенного на должность 8 сентября Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
По словам Председателя совета директоров «Ленфильма» Фёдора Бондарчука, «ни о какой приватизации речи не идёт. Дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, оказавшихся в силу обстоятельств "на паузе", в скором времени также сдвинется с мёртвой точки. Фёдор Николаевич Щербаков — профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив "Ленфильм", он продолжит развитие перспективных проектов».
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
Фёдор Щербаков родился 11 сентября 1979 года. В 2001-м окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова. Начинал свою карьеру журналистом «Первого канала», затем работал в «Интерфаксе», потом перешёл на госслужбу, став помощником министра регионального развития. После этого трудился в должности советника Президента госкорпорации «Олимпстрой», а в дальнейшем — директором департамента развития «Стройтрансгаза». Основатель и гендиректор 1st MediaInvest, опытный эксперт в медийном бизнесе. Возглавляемый Щербаковым холдинг, насчитывающий несколько федеральных и региональных СМИ, активно развивается. В 2019-м Фёдор Николаевич вошёл в «ТОП-1000 российских менеджеров».
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