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Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября

16 сентября
2020 год

Новости кино >>
16 сентября 2020
На НТВ 21 сентября в 21.15 состоится премьера четвёртого сезона популярного иронического детектива «Балабол» о жизни и работе провинциального опера Сани Балабина в исполнении Константина Юшкевича. Также в сериале задействованы Инга Оболдина, Вадим Андреев, Ирина Низина, Мария Пирогова, Илья Шляга и Иван Агапов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Приятно, когда люди подходят на улице и благодарят за сериал. Я думаю, что им нравится наша работа, потому что это развлекательный сериал: здесь есть и экшен, и мордобой, и любовь, и какие-то нелепые ситуации, и смешные шутки. Мой герой, как и я, не особо политкорректный человек. И мне всегда нравилась в людях ирония. Мне очень импонирует, что Саня ко всему относится с юмором», — говорит Константин Юшкевич.

Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Саня Балабин (Юшкевич) или просто Балабол по-прежнему брутален и остроумен. Он всё также не теряет оптимизма в самых опасных ситуациях. А на помощь ему всегда приходят его верные друзья и напарники – Грибанов (Андреев) и Кузнечик (Шляга). Но в его жизни грядут большие изменения: кажется, Балабину наконец-то удастся получить повышение. Или нет? Генерал Карандышев уходит в отставку, а полковник Постышева (Оболдина) занимает его место. Кто придёт ей не смену? Саня изо всех сил старается стать примерным семьянином и отцом, но работа и возможное повышение снова становятся между ним и Леной (Низина). Тем временем к ним в отдел приходит новый оперативник, точнее оперативница: её появление влечёт за собой новую линию взаимоотношений между ней, Саней, Кузнечиком и Грибановым.

По словам Вадима Андреева, «в новом "Балаболе" будут новые истории и новые сюжетные повороты. Мы стараемся в каждом сезоне держать высокую планку, сохранять жанр, сохранять отношения героев, на чём в том числе и держится успех проекта. Появятся также новые герои в исполнении замечательных артистов, но какие именно – говорить не буду. Так что смотрите и наслаждайтесь».
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Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября фотографии
Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября фотографии
Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября фотографии
Четвёртый сезон «Балабола» стартует 21 сентября фотографии
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