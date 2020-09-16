Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и Дарья Екамасова снимаются в «Выживших» Андрея Прошкина

ревью

Фестивальная колонка Кинотавр-2020: «Конференция». Я/Мы - заложники Первый фильм, осмысляющий трагедию «Норд-Оста», произошедшую 17 лет назад.

Обзор сериалов «Шифр-2»: Что мы знаем о продолжении сериала Исполнительницы главных ролей и режиссер Вера Сторожева рассказывают, чего ждать от второго сезона

Новости кино Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest приобрёл права на Берлинский Вебфест Смотр ежегодно проходит в Берлине с 2015 года.

Новости кино «Ленфильм» планирует выплатить кредит Новый генеральный директор студии Фёдор Щербаков заявил, что «все платёжные вопросы будут постепенно разрешаться».