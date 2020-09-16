Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и Дарья Екамасова снимаются в «Выживших» Андрея Прошкина

Зрителям поведают историю постапокалиптического мира, в котором осталось немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации и заражённых странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь, чтобы проснуться, человека нужно будить. Только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.
«Невероятная удача, что у нас создалась такая команда: креативный продюсер Бакур Бакурадзе, режиссёр Андрей Прошкин, авторы сценария: Александр Лунгин, Роман Волобуев, Елена Ванина. Так же, дико интересная вещь, абсолютно новая история, что есть основное тело сериала и web-сериалы, которые входят и выходят, сопровождают основной сериал, то уходя, то приближаясь к нему. Это даёт абсолютно новый объёмный киномир», — рассказал креативный продюсер сериала Борис Хлебников.
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