Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest приобрёл права на Берлинский Вебфест

Российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest приобрёл права на международный фестиваль Webfest Berlin
, который ежегодно проходит в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Carpet Studio.
«Мы очень рады, что заслужили доверие европейских коллег, —
говорит генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин. – Наше партнёрство очень важно для нас и для российской веб-индустрии, так как даёт нам новые возможности продвижения российского контента на международный рынок и включения нашей индустрии в мировой процесс. Мы надеемся также, что это позволит увеличить число коллабораций и ко-продашена с интересными русскими проектами. Российский зритель сможет смотреть все европейские премьеры одновременно со всем миром, а также следить за тем, что происходит в мире веб-сериалов».
Webfest Berlin – один из первых в мире международных фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Смотр является одной из главных профессиональных площадок для представления современных трендов в индустрии и новейших технологий создания сериалов. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей. В 2019-м в шорт-листе смотра были представлены 64 сериала из 18 стран мира. В этом году Webfest Berlin проходит в онлайн-формате – в конкурсе принимают участие работы из более чем 20 стран, а проголосовали за лучшие проекты около 9000 профессионалов со всего мира. Планируется, что следующий смотр пройдёт в Берлине в сентябре 2021-го.
«Я очень рада, что компания Red Carpet Studio и фестиваль Realist станут партнёрами Webfest Berlin. Антон Калинкин создаёт индустрию веб-сериалов в России, и я абсолютно уверена, что он и его команда продолжат развивать веб-рынок в Германии и сохранят тот же высокий уровень программы, профессионализма и то же количество возможностей, которые даёт Webfest Berlin на протяжение уже шести лет своего существования», —
заявила основатель и директор фестиваля Мередит Беркхолдер
.
Одним из консультантов Webfest Berlin на протяжении всего существования является Жоэль Бассажэ
, французский телевизионный сценарист, автор более 10 популярных ТВ-проектов и один из первых энтузиастов мирового веб-движения. На данный момент Бассажэ является ключевым экспертом мировой веб-индустрии и одним из кураторов веб-направления крупнейшего международного кинорынка MIP. В 2015 году Бассажэ основал Чемпионат мира по веб-сериалам, объединивший три десятка тематических смотров из разных стран.
По словам Бассажэ, «Webfest Berlin — фестиваль, который передаёт дух Берлина. Он поощряет разнообразие, чествует креативность, следит за трендами и определяет, что будет значимым для индустрии завтра. Каждый год, начиная с 2015-го, когда Берлинский веб-фестиваль прошёл впервые, он открывает новые таланты, поднимает веб-рынок на новый уровень и объединяет творческих людей. Я очень рад продолжить эту работу вместе с командой Red Carpet Studio. Достижения этой компании по развитию веб-индустрии в России впечатляют. С такими партнёрами, я уверен, Берлинский веб-фестиваль выйдет на новый уровень, сохранив при этом всё то, над чем работала его основатель Мередит Беркхолдер».
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