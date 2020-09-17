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Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей

17 сентября
2020 год

Новости кино >>
17 сентября 2020
Осенней премьерой на ТНТ и видеоплатформе Premier станет фолк-хоррор «Территория» с Андреем Мерзликиным, Глебом Калюжным, Асей Чистяковой, Алексеем Розиным и другими актёрами.

Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Согласно пресс-службе телеканала, зрителям поведают о 19-летнем Егоре Чудинове, отправившемся на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живёт по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые могут обитать в этих краях, но постепенно он понимает, что мир намного шире его представлений. С каждым днём и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее.

Компания Good Story Media, создавшая сериал «Мир, дружба, жвачка», продолжает рассказывать России о своей малой родине. Съёмки проходили в Пермском крае — там же, где и происходит действие сериала. История основана на легендах и суевериях Пермского края.

Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Это южная готика в духе «Твин Пикса» или «Озарка», только про уральские просторы. Создатели сериала впервые на российском телевидении решили поработать с мифологией народов Урала и превратить её в драйвовое повествование с настоящим русским колоритом и нашим культурным кодом.

По словам продюсера Антона Щукина, основой для сериала «послужила коми-пермяцкая демонология. На Урале есть поверье о чуди — народе, который обладал колдовской силой. Они хранили свою тайну, они унесли её с собой под землю. Наверху остались лишь осколки древнего знания: заговоры, поверья, мыжа (сглаз). Наши герои отправятся в путь, в котором им откроется тайна территории: гиблое это место или место силы. Но все ответы — в самом конце. Сериал "Территория" — это попытка внести российский миф в мировую библиотеку страхов. На полке стоят истории про зомби, вампиров, культ вуду, троллей. Мы предлагаем побояться своего, родного, у нас абсолютно патриотический подход к ужасу».
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Глеб КалюжныйАндрей МерзликинАлексей РозинАнастасия Чистякова (II)Антон Щукин
фильмы
Мир, дружба, жвачкаОзаркТвин ПиксТерритория

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Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей фотографии
Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей фотографии
Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей фотографии
Глеб Калюжный вместе с Андреем Мерзликиным отправится на поиски родителей фотографии
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