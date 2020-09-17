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Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени»

17 сентября
2020 год

Новости кино >>
17 сентября 2020
Стартовали съёмки пятого сезона сериала «По законам военного времени». Работа над новыми сериями продлится до конца ноября в Калининграде и Калининградской области. Съёмки пройдут на территории оборонительного форта № 1 «Штайн», в Астрономическом бастионе и в старинном прусском замке «Вальдау», построенном в XIII веке, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media, работающей над военно-исторической драмой.

Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Режиссёрское кресло продолжения вновь занял Сергей Виноградов, работавший над четвёртым сезоном. Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный вернулись к своим ролям, а компанию им составят Дмитрий Исаев, Александр Дуденков и Александр Песков.

По словам Евгения Воловенко, «в новом сезоне зрители увидят Ивана Рокотова умудрённым большим опытом пережитых событий. И эта трансформация отразится как на его поступках и решениях, так и на отношениях с любимой женщиной Светланой Елагиной».

Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Действие развернётся осенью 1945 года. Рокотов и Елагина в предвкушении мирной жизни собираются в Минск. На новом месте службы мужа Светлана надеется забыть о войне и зажить гражданской, мирной жизнью. Тем временем в Восточной Пруссии наплыв переселенцев, недобитые отряды вермахта, нищета и неустроенность вызывают рост преступности. Лучшим борцам с преступностью в прифронтовой полосе Рокотову и Елагиной приходится задержаться в Кёнигсберге на неопределённое время. Под руководством Дрёмова и Уполномоченного НКВД в Восточной Пруссии им предстоит подавить всплеск преступности, а также помочь становлению мирной жизни на истёрзанной войной территории. А потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. И, конечно, не дремлет немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага.

«Надежды на мирную жизнь Елагиной и Рокотова разбились о сложную оперативную обстановку в Восточной Пруссии. Закулисные игры Дрёмова сделают их частью большой игры, раскроют неожиданные тайны и вновь погрузят наших героев в расследование, страшный и непредсказуемый финал которого им пока неведом», — рассказал продюсер Артём Доллежаль.
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Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени» фотографии
Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени» фотографии
Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени» фотографии
Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени» фотографии
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