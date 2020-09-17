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Фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia

17 сентября
2020 год

Новости кино >>
17 сентября 2020
Создатели российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» и триллера «Кольская сверхглубокая» станут гостями фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдёт в онлайн-формате 3 и 4 октября. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Эксклюзивные материалы по полнометражному продолжению «Майора Грома», чья премьера намечена на 2021 год, представят режиссёр Олег Трофим, актёры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв и продюсер Артём Габрелянов. Они также ответят на вопросы фанатов.

«Мы очень рады возможности показать новые материалы и поделиться эксклюзивными новостями по фильму "Майор Гром: Чумной Доктор". Специально для Comic Con Russia Online мы подготовили несколько новых видеороликов и постеров, которые придутся по душе всем, кто следит за судьбой проекта», – рассказывает Артём Габрелянов.

«Кольская сверхглубокая»
фото: пресс-служба компании «Вольга»

Согласно пресс-службе компании «Вольга», об истории создания и съёмках «Кольской сверхглубокой», которая выйдет в прокат 4 ноября, расскажут 3 октября продюсер и соавтор сценария фильма Сергей Торчилин и исполнители главных ролей Милена Радулович и Никита Дювбанов. Они также ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивные материалы.

«Изучая историю Кольской сверхглубокой скважины, я удивился: произошедшие там события привлекли внимание многих мировых СМИ. Тем не менее, документы, связанные с разработками Кольской, до сих пор под грифом "Секретно". Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем чётче понимал потенциал проекта. На мой взгляд, легенда о Кольской – отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину», – говорит Сергей Торчилин.
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«Кольская сверхглубокая»
«Кольская сверхглубокая»
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