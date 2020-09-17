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Ян Гэ застряла в Берлине из-за самоизоляции в веб-сериале «Выйти нельзя остаться»

17 сентября
2020 год

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17 сентября 2020
Первый веб-кинотеатр Chill, заработавший месяц назад в России, представляет собственный контент – шестисерийный веб-сериал певицы, режиссёра и актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ «Выйти нельзя остаться».

Ян Гэ застряла в Берлине из-за самоизоляции в веб-сериале «Выйти нельзя остаться»
фото: пресс-служба веб-кинотеатра Chill

Согласно пресс-службе платформы, премьера первых четырёх серий пройдёт в социальной сети ВКонтакте сегодня, 17 сентября. Трансляция начнётся в 19.00 в официальном сообществе веб-кинотеатра. Продолжение смотрите эксклюзивно на Chill, там же все серии будут доступны с 21 сентября.

История, снятая в Берлине во время мирового локдауна, рассказывает о настоящих чувствах, сексе и одиночестве в изоляции. После тяжёлого расставания Бай Лу (Гэ) уехала в Берлин на пару дней, но застряла там на несколько месяцев. Умирая от одиночества, она решается на отчаянный шаг — найти парня, не выходя из дома. Карантин застал врасплох и её подруг в Москве — брошенная невеста (Анна Цуканова-Котт), безденежье и эксперименты с веб-камерой (Грета Шушчевичюте), двое детей и бесконечная работа (Дарья Выходцева). Изоляция определённо изменит их жизнь, но в какую сторону, подругам только предстоит узнать.
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