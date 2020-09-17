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«Искусство кино» задумало цикл документальных фильмов об истории российского кинематографа

17 сентября
2020 год

Новости кино >>
17 сентября 2020
«Искусство кино» работает над циклом документальных фильмов, посвящённых истории развития кинематографа России. Первые эпизоды выйдут в 2021 году, сообщается на сайте журнала.


Неигровой сериал будет представлять собой разговор о кино сквозь призму исторических событий. Авторы рассмотрят социальные, культурные и политические причины, повлиявшие на развитие кинематографа России. В цикл войдут пять эпизодов, «которые охватят период от рождения отечественного кинематографа до его современного этапа развития».

Участниками заявлены режиссёры, историки, киноведы, продюсеры, исполнители и другие кинематографисты, чьи рассказы будут вплетены в исторический сюжет, посвящённый созданию фильма, событиям, которые он отражает, и влиянию, оказанному на зрителей. В качестве экспертов выступят Андрей Плахов, Антон Долин, Зара Абдуллаева, Елена Стишова и другие члены редакции «Искусства кино», а за постановку отвечает исполнительный директор журнала Владимир Кочарян.

Антон Долин
фото: svoboda.org

По словам главного редактора издания Антона Долина, «это будет современное "кино про кино" — надеемся, внятное, увлекательное, информативное, небанальное. Постараемся обойтись без манерности и самовлюблённости и надеемся, что просветительский и исследовательский дух "Искусства кино" будет ощущаться в каждой минуте».

Помимо грядущего сериала об истории российского кинематографа, на YouTube-канале журнала уже сейчас можно посмотреть цикл круглых столов, посвящённых постсоветскому кино.
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