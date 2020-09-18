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Короткометражки «Союзмультфильма» увидят в Европе и Азии

18 сентября
2020 год

Новости кино >>
18 сентября 2020
Короткометражные анимационные ленты «Союзмультфильма» покажут в Европе и Азии. Сделки со студией были заключены на международном онлайн-кинорынке в Торонто (TIFF Industry), сообщает «Роскино».

Короткометражки «Союзмультфильма» увидят в Европе и Азии
фото: К/ф "Теплая звезда"

Мультфильм «Теплая звезда» Анны Кузиной, который был отобран в конкурс смотра анимации в Анси и завоевал приз фестиваля в Хиросиме, увидят в кинотеатрах и образовательных учреждениях Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии. Это история о птице, которая наводит порядок на небе и однажды случайно роняет звезду на землю, где ее находят дети. Права приобрела французская компания KMBO SRL, которая также будет транслировать на этих территориях короткометражные проекты «Снежные зайчики», «Ночная сказка» и мультфильм «Варежка» из золотой коллекции студии.

Авторская короткометражка Олеси Щукиной «Бельчонок и санки», призер Суздальского фестиваля анимации и международного анимационного смотра в Жироне, выйдет в ограниченный кинопрокат в Австрии. «Два трамвая» Светланы Андриановой и «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова покажут на международном фестивале детского кино в Тайване.

«Кинорынки для нас – прежде всего деловая площадка для продвижения национального контента за рубежом, но мы каждый раз наблюдаем отклик не только на большие коммерческие проекты, но и интерес к авторскому кино из России – в том числе к авторской анимации. Приятно, что фестивальный и международный путь проектов «Союзмультфильма» не заканчивается в Анси и талантливые, атмосферные российские мультфильмы отправятся к детской аудитории за рубежом», — отметила гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
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