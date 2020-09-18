Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра»

Фильм режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли получил приз зрительских симпатий 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр». Вручение награды состоялось за несколько часов до церемонии закрытия, где будут озвучены основные победители смотра.
фото: Кадр из фильма "Доктор Лиза"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
В центре картины – один день из жизни Елизаветы Глинки, которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел. Помимо Хаматовой в ленте сыграли Константин Хабенский, Алексей Агранович, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева и другие актеры. В российский прокат фильм выйдет 22 октября.
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