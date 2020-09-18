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Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра»

18 сентября
2020 год

Новости кино >>
18 сентября 2020
Фильм режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли получил приз зрительских симпатий 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр». Вручение награды состоялось за несколько часов до церемонии закрытия, где будут озвучены основные победители смотра.

Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра»
фото: Кадр из фильма "Доктор Лиза"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

В центре картины – один день из жизни Елизаветы Глинки, которая готовится отпраздновать 30-летие брака с мужем, но приходит на работу в свой Фонд, где начинается череда ежедневных дел. Помимо Хаматовой в ленте сыграли Константин Хабенский, Алексей Агранович, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева и другие актеры. В российский прокат фильм выйдет 22 октября.

На втором месте, по мнению зрителей, оказалась якутская драма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова, замыкает тройку лидеров фильм дебютанта Филиппа Юрьева «Кitoboy», ранее победивший в программе «Венецианские дни».

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября. На главный приз претендует 13 новых отечественных картин. Жюри возглавляет режиссер Борис Хлебников.
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