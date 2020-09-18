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«Соник в кино», «Рокетмен» и «Гемини» пополнили библиотеку Viasat

18 сентября
2020 год

Новости кино >>
18 сентября 2020
Компания Viasat объявила о начале сотрудничества с ViacomCBS Global Distribution Group. Благодаря новому контракту телеканалы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play пополнят свою библиотеку и получат доступ к более чем 90 фильмам от Paramount Pictures, в числе которых «Гемини» с Уиллом Смитом, байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» и фантастический экшн «Соник в кино», где главную роль исполнил с Джим Керри.

«Соник в кино», «Рокетмен» и «Гемини» пополнили библиотеку Viasat
фото: Пресс-служба Viasat

Среди новинок от Paramount Pictures также – все части культовой франшизы «Миссия невыполнима», фэнтези «Дора и Затерянный город», триллер «Капкан», ремейк хоррора по Стивену Кингу «Кладбище домашних животных», семейная комедия «Игры с огнем», анимационный фильм «Волшебный парк Джун» и многое другое. Кроме того, зрители смогут увидеть вестерн братьев Коэн «Железная хватка», боевик «Джек Ричер» с Томом Крузом, а также «Хранителей», «Больше чем секс» и «Спасателей Малибу».

«Мы в этом году расширяем круг партнеров и продолжаем наращивать количество качественного контента. Благодаря двухлетнему сотрудничеству с Paramount Pictures мы сможем показать нашим зрителям шедевры мирового кинематографа. Это фильмы, которые уже стали классикой, а также недавние премьеры, получившие высокие оценки кинокритиков. Ежегодно мы закупаем новый кино-сериальный контент для зрителей, чтобы у нашей аудитории был доступ к свежим и новым проектам от мировых студий», – рассказал гендиректор группы компаний Viasat Алексей Кроль.
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