«Соник в кино», «Рокетмен» и «Гемини» пополнили библиотеку Viasat

«Мы в этом году расширяем круг партнеров и продолжаем наращивать количество качественного контента. Благодаря двухлетнему сотрудничеству с Paramount Pictures мы сможем показать нашим зрителям шедевры мирового кинематографа. Это фильмы, которые уже стали классикой, а также недавние премьеры, получившие высокие оценки кинокритиков. Ежегодно мы закупаем новый кино-сериальный контент для зрителей, чтобы у нашей аудитории был доступ к свежим и новым проектам от мировых студий», – рассказал гендиректор группы компаний Viasat Алексей Кроль.
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