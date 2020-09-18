Гран-при «Кинотавра» получила якутская картина «Пугало»

Главный приз 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» получила якутская картина «Пугало
» режиссера Дмитрия Давыдова
, эта же лента была отмечена призом Гильдии киноведов и кинокритиков. Церемония закрытия смотра прошла вечером в Зимнем театре Сочи.
«Якутское кино впервые на Кинотавре и сразу главный приз. Это не мой личный успех и даже не успех якутского кино. Это, наверное, успех всего регионального кино. Там есть талантливые ребята, которые хотят снимать кино, но не всегда получается. Просто поддержите регионы и российское кино станет лучше
», – отметил, получая награду Дмитрий Давыдов.
Картина рассказывает про знахарку-отшельницу, которая помогает местным жителям, далеко не балующих ее уважением и любовью, бороться со смертельными болезнями. Только вот со своей душевной раной сама она справиться вряд ли сможет. Она знает, что ее дар когда-нибудь ее погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение.
Главную роль в фильме сыграла якутская актриса и этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай
. Она и получила на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль. Аналогичная мужская награда досталась непрофессиональному актеру, живущему на Чухотке, Владимиру Онохову. Он сыграл в фильме «Kitoboy
» наивного паренька, который влюбляется в вебкам-модель и отправляется на встречу своей любви в далекую Америку. Снял картину дебютант Филипп Юрьев
, который был назван лучшим режиссером нынешнего «Кинотавра».
Приз имени Григория Горина
за лучший сценарий жюри присудило картине, «которую невозможно было проигнорировать, потому что на уровне сценария автору удалось создать уникальный способ рассказа сродни психотерапии о трагических событиях
», «Конференция
» Ивана И. Твердовского
. За лучшую музыку («музыку свободы») отметили группу OQJAV за фильм «Человек из Подольска
». Фронтмен группы Вадик Королев
исполнил в картине главную роль. Награда за лучшую операторскую работу досталась сразу Николаю Желудовичу
, снявшему ленту «Трое
» Анны Меликян
.
Специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» получила комедия «Глубже!
» Михаила Сегала
с Александром Палем
в главной роли. Лучшим дебютом была названа «Маша
» Анастасии Пальчиковой
.
31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. В жюри смотра входили актеры Оксана Фандера
и Владимир Вдовиченков
, режиссер Нигина Сайфуллаева
, продюсер Екатерина Филиппова
, оператор Федор Лясс
, телеведущая Дарья Златопольская. Председателем жюри выступил режиссер Борис Хлебников.
Партнерами фестиваля выступили компания Mercury, онлайн-кинотеатр Okko, официальные стилисты «Кинотавра» Wella Professionals и Max Factor, официальная вода фестиваля San Benedetto.
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