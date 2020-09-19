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Тайка Вайтити поставит сериал о пиратах

19 сентября
2020 год

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19 сентября 2020
Режиссер «оскароносного» «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити поставит пилотный эпизод комедийного сериала о пиратах «Наш флаг — ваша смерть» (Our Flag Means Death) для сервиса HBO Max, сообщает Deadline.

Тайка Вайтити поставит сериал о пиратах
фото: yahoo.com

Лента, основанная на реальной истории, расскажет о приключения избалованного аристократа Стеда Боннета, который жил в начале 18 века. Он отказался от всех привилегий светского общества и стал пиратом.

Вайтити также выступит в качестве продюсера проекта. Планируется, что съемки начнутся после того, как он закончит работу над четвертой частью «Тора». Автором сценария и шоуранером назначен Дэвид Дженкинс.
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