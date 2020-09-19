Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подведет итоги года 30 сентября

30 сентября международный смотр короткометражного кино Moscow Shorts ISFF проведет четырехчасовой показ фильмов-победителей фестивального года 2019-2020 в кинотеатре «Москино Космос». Зрителей ждут игровые, документальные и экспериментальные фильмы, анимация, а также музыкальные видео из разных стран, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Moscow Shorts
Вплоть до объявления результатов список лент показа останется в секрете: победителей объявят только на сцене. В течение года на фестиваль приходили сотни заявок из разных стран, все проходили тщательный отбор, и только несколько из них становились номинантами на главную награду каждый месяц. Все фильмы уже демонстрировались и обсуждались с постоянным лектором Moscow Shorts Ламарой Карчава.
Дополнительная, одиннадцатая номинация «Лучший Российский Фильм» появилась на фестивале благодаря киностудии полного цикла «СинеЛаб», которая подготовила специальный приз для победителя в этой категории — возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.
Вход на Moscow Shorts свободный, по предварительной регистрации.
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