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Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подведет итоги года 30 сентября

19 сентября
2020 год

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19 сентября 2020
30 сентября международный смотр короткометражного кино Moscow Shorts ISFF проведет четырехчасовой показ фильмов-победителей фестивального года 2019-2020 в кинотеатре «Москино Космос». Зрителей ждут игровые, документальные и экспериментальные фильмы, анимация, а также музыкальные видео из разных стран, сообщают организаторы.

Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подведет итоги года 30 сентября
фото: Пресс-служба Moscow Shorts

Вплоть до объявления результатов список лент показа останется в секрете: победителей объявят только на сцене. В течение года на фестиваль приходили сотни заявок из разных стран, все проходили тщательный отбор, и только несколько из них становились номинантами на главную награду каждый месяц. Все фильмы уже демонстрировались и обсуждались с постоянным лектором Moscow Shorts Ламарой Карчава.

Дополнительная, одиннадцатая номинация «Лучший Российский Фильм» появилась на фестивале благодаря киностудии полного цикла «СинеЛаб», которая подготовила специальный приз для победителя в этой категории — возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.

Вход на Moscow Shorts свободный, по предварительной регистрации.
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