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Рами Малек снова поработает с создателем «Мистера робота»

19 сентября
2020 год

Новости кино >>
19 сентября 2020
Американский актер Рами Малек, получивший известность после роли Эллиота Алдерсона в «Мистере Роботе», снова поработает с создателем этого проекта Сэмом Эсмейлом. Артист сыграет в новом сериале Эсмейла — «Американский радикал» (American Radical), сообщает Deadline.

Рами Малек снова поработает с создателем «Мистера робота»
фото: dailymail.co.uk

Сюжет закручивается вокруг агента ФБР, работавшего под прикрытием. После событий 11 сентября 2001 года мужчина присоединяется к антитеррористическому подразделению. В основу этой истории легли мемуары Кевина Маурера и Тамера Эльнури. В своей книге они подробно описали опыт проникновения в террористическую ячейку, которая базировалась в США.

Сценарий напишет Назрин Чадхури, ранее работавшая над сериалами «Джек Райан» и «Гудини и Дойл». Информация о старте съемок и актерском составе пока не сообщается.
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